For hundreder af tusinder af danskere har 2020 indtil nu budt på voldsomme problemer med deres tv-produkter.

Adskillige udbydere har nemlig haft store problemer med at levere det, kunderne har betalt for, og det har udløst en storm af vrede kunder.

Kunder hos selskaberne YouSee, Dplay og selskabet Eniig har bikset med problemer.

Mest voldsomt er et nedbrud hos YouSee.

Det har stået på, siden 2019 blev til 2020.

Natten til den første januar slukkede tv-kæmpen nemlig for signalet til Discovery Networks’ 11 tv-kanaler, men omkring en kvart millioner kunder har endnu ikke fået adgang til det indhold, der skal erstatte det.

Det er bland selv-kunderne, som er ramt.

De point, der skulle være frigivet fra de kanaler, der er fjernet, er nemlig ikke frigivet. Hele bland selv-universet er simpelthen gået ned.

På en bland selv-konto, B.T. har adgang til, var der – før nytår – seks kanaler fra Discovery Networks.

De er alle sammen forsvundet. Kanal 5 er erstattet af TV 2 Charlie – men de fem point, der skulle være tilgængelig, efter de fem andre kanaler er væk, er endnu ikke frigivet.

Og ikke nok med det. Kunder med bland selv oplever nu, at de har TV 2 Charlie på to kanaler i deres tv-udbud.

YouSee har siden onsdag morgen meldt, at de arbejder på at løse problemet så hurtigt som muligt.

Torsdag morgen er problemet fortsat ikke løst.

Også tjenesten Dplay, som altså tilbyder de 11 kanaler fra Discovery Networks, har haft problemer med en del af de nye kunder, som har søgt over til butikken for stadigvæk at kunne se Discoverys indhold.

Adskillige kunder skrev i løbet af 1. januar til Dplay, at de ikke kan få tjenesten til at virke på deres smart tv.

Dplay skriver til B.T., at det konkret har været Samsung smart tv, hvor live-kanaler ikke har virket, men at den fejl skulle være rettet onsdag aften.

Og så er der selskabet Eniig, som har op mod 300.000 kunder i alt.

Allerede ved midnat nytårsaften gik et galt for mange kunder i hele landet. Både tv- og internetprodukter har været ramt af nedbrud.

Onsdag sagde Eniig til B.T., at der var tale om tekniske problemer, som havde ramt ’maksimalt 10.000 kunder’.

Klokken 20.00 onsdag opdaterede Eniig på Facebook og sagde, at de fortsat arbejdede på at løse problemerne.

Torsdag morgen er der dog ikke nogen endelig afslutning på sagen – og adskillige kunder skriver fortsat til udbyderen, at de ikke har tv eller internet.

Problemerne har skabt voldsom vrede.

Hos Eniig har mere end 1.500 kunder kommenteret selskabets meldinger på Facebook, og der er rigtig mange raserianfald blandt reaktionerne.

Også YouSee har været ramt af en sand storm af klager på Facebook de seneste dage. Hundreder af kunder har skrevet revsende kommentarer på YouSee’s facebookvæg.