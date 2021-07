Efter flere år med store omvæltninger og et massivt frafald af kunder på markedet for kabel tv-pakker skete der fredag endnu en markant udvikling.

Danmarks næststørste udbyder af kabel tv, Stofa, varslede Erhvervsstyrelsen, at de nu indleder en proces, hvor de helt dropper kabel-tv via den såkaldte coax-teknologi. En proces, som sandsynligvis vil brede sig til resten af landets udbydere på sigt.

Det var i første omgang Berlingske, som opsnappede Stofas skrivelse til Erhvervsstyrelsen fredag.

I skrivelsen fra Norlys, der ejer Stofa, lød det, at man senest ved udgangen af september 2022 lukker for kabel-tv i Syd- og Midtjylland, og at man gør det i resten af området senest ved udgangen af 2024.

Men hvad betyder det så, hvis du sidder i en bopæl, hvor Stofa – eller på sigt en anden udbyder – vælger at lukke for kabel-tv?

»Stofa lukker det, der hedder coax. Det er de gamle kobberkabler, som man har haft i jorden i årtier. I stedet skifter man over til fibernet,« forklarer Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Forbrugerne har hidtil fået kabel-tv ved, at du sætter et antennestik i væggen og videre ind i tv'et, og så sørger tuneren i tv'et for, at der kommer en masse kanaler frem. Det er den teknologi, man lukker ned.«

Det betyder dog ikke, at du ikke fortsat kan få samme tv-oplevelse.

»Har man fibernet, har man et netværksstik i væggen. Det kan faktisk også levere tv, men det kræver, at man tager fiberkablet og putter det ind i en tv-boks, som så har et antenneudtræk,« forklarer Rasmus Larsen og uddyber:

»Så man vil fortsat kunne få en kabel-tv-oplevelse, men det kræver, at man får noget ekstra udstyr ind. Om det så er noget, Stofa vil levere gratis, eller om kunderne skal betale mere for det, må vi se.«

Stofas melding kom på et tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen var på nippet til melde ud om regulering af kabel-tv-nettet.

Ved at lukke kabel-tv-nettet via coax undgår Stofa nu den regulering.

Rasmus Larsen mener dog, at Stofas afsked med kabel-tv er helt naturlig.

»Om de har fremrykket den her omstilling, ved jeg ikke, men det er et uundgåeligt skridt. På sigt vil vi se en omlægning fra coax til fibernet i hele landet,« vurderer han og uddyber:

»Det giver nogle flere muligheder at køre over fibernet, og det giver hurtigere internetforbindelse. Så det er en omstilling, vi kommer til at se de kommende år.«

Hos Norlys understreger pressechef Josefine Kofoed, at kunderne ikke kommer til at miste noget ved omlægningen.

»Hvis du er kunde i dag, kommer det ikke til at betyde noget for dig, andet end at du fremover får dit bredbånd via fiberteknologi. Du kommer fortsat til at kunne se tv, som du gør i dag,« siger Josefine Kofoed:

»For os handler det også om ikke at have to infrastrukturer, som vi skal drive. I stedet for at have et åbent coax-net og et åbent fibernet sadler vi det hele om til fiber. Og da vi er et fiberselskab, der tror mere på fiber end nogen anden teknologi, så er det økonomisk set den eneste vej for os.«