Det ser mildest talt ikke kønt ud, hvis man tager et kig på udviklingen i kursen i et af landets største selskaber.

Det drejer sig om vindmøllegiganten Ørsted, der har specialiseret sig i at udvikle og drive havvindmølleparker.

Siden januar er aktien skrumpet med næsten 50 pct., mens aktien er faldet mere end 75 pct. siden toppen, hvor kursen lød på mere end 1350 kr. I dag kan man købe en aktie i Ørsted til omkring 325 kr.

Euroinvestor har spurgt Lars Hytting og Oskar Barner Bernhardtsen, der er henholdsvis aktiechef hos milliardforvalteren Artha Kapitalforvaltning og nordisk investeringsstrateg i Saxo Bank, om deres syn på Ørsted-aktiens kollaps.

Hos Artha er man investeret i Ørsted, ligesom 46.000 andre private investorer alene hos handelsplatformen Nordnet. Den triste udvikling har ikke fået Lars Hytting til at opgive aktierne. Omvendt ser han heller ikke kursfaldene som en opkøbsmulighed.

»Det er her, de gode muligheder kan opstå, men jeg vil sove ordentligt om natten, så jeg afventer situationen,« siger han.

Nogenlunde sådan lyder meldingen også fra Oskar Barner Bernhardtsen, der er nordisk investeringsstrateg. Han har ikke Ørsted-aktien i sin egen portefølje, men de voldsomme kursfald får ham ikke til at hungre efter at købe op.

»Men hvis jeg havde den, ville jeg nok holde fast i den,« siger han og tilføjer, at »det nok er mere i håb end af viden.«

Oskar Barner Bernhardtsen fortæller også, at Ørsteds udvikling er en slags læring til alle investorer – nemlig at undgå at fylde alle sine æg i én kurv.

»Man skal passe på med at være meget eksponeret mod ét selskabs skæbne og ikke købe det, som taxamanden siger. Alle talte om grøn energi i 2021, og det kan godt være, at de stadig har ret, men man risikerer at købe til alt for høje priser.«

Om Ørsted er en dyr eller billig aktie, har Saxo Banks investeringsstrateg svært ved at tyde.

»Det er en svær forretning at gennemskue, for det er en blanding af politik, udviklingsporteføljer og forskellige lande. Jeg er sikker på, at den grønne omstilling nok skal ske, men det betyder ikke, at Ørsted vil komme til at tjene penge på det,« lyder det fra Oskar Barner Bernhardtsen, der vurderer, at investorerne står forvirrede tilbage og derfor har solgt ud af aktien.

Dårlige nyheder i en lind strøm

Selvom Arthas aktiechef ikke vil skille sig af med aktierne, er han mere end klar over, at de seneste mange måneders kursudvikling har været katastrofal.

»Det er ikke super attraktivt i øjeblikket. Det er den ene dårlige nyhed efter den anden, der skyller ind. Markedet er ubarmhjertigt,« siger han.

Ørsted-aktien begyndte for alvor at kravle i den forkerte retning i sommer, da selskabet den 29. august kunne fortælle, at energimastodontens forretninger i USA er udfordret af højere priser på udstyr, forsyningsvanskeligheder og høje renter.

Derfor nedskrev selskabet havvindprojekterne Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind med 5 mia. kr.

Samtidig meldte selskabet ud, at der var mulighed for yderligere nedskrivninger, hvis den negative udvikling ville fortsætte. Nedskrivningerne ville kunne løbe op i 16 mia. kr.

Fredag den 13. oktober var der igen dårligt nyt, da selskabet fik afvist at få øget priserne på aktuelle havmølleprojekter i delstaten New York. Den dårlige nyhed sendte aktien ud i en børsnedtur, hvor investorerne sendte aktien ned med knap 10 pct.

»Det er nogle udbud, som man har vundet år tilbage, hvor situationen var anderledes og renten var nul eller negativ. Man har lagt sig fast på nogle faste afregningspriser i stedet for at have styr på risiko og sikre sig,« siger Lars Hytting, der som investor følger selskabet tæt.

Modsat Oskar Barner Bernhardtsen er han mere overbevist om, at der er mere at komme efter i selskabet:

»Jeg er langsigtet investeret i Ørsted, og jeg har ikke mistet troen på selskabet. Det er bare sjovere, når det går godt, end når stormen raser.«

Tirsdag landede der en nyhed fra Ørsted, der har fået investorerne til at sende aktien op med knap 2 pct Selskabet kunne fortælle, at man sælger 50 pct. af en tysk havvindmøllepark for 3,5 mia. kr.