Kunder hos en lang række danske pengeinstitutter har fredag ikke fået deres løn udbetalt.

Årsagen til de manglende lønudbetalinger skal findes i fejl i et nyt digitalt system hos adskillige bankers it-partner, BEC. Det betyder, at udbetalingerne udføres for sent, hvilket fører til et større pres på systemet end normalt, og derfor er systemet gået helt eller delvist ned.

Det betyder, at kunder, som har deres lønkonto hos en lang række danske banker, endnu må spejde efter deres løn fredag eftermiddag.

BEC oplyser på deres hjemmeside, at de har problemer, når pengeinstitutter, som er kunder hos dem, skal lave overførsler til andre pengeinstitutter.

Grundet det store pres på systemerne netop nu forventer BEC, at overførsler fra andre banker til BEC-banker først går igennem natten til mandag. Det samme gør sig også gældende med overførsler mellem BEC-banker. Det er dog ikke ensbetydende med, at lønningerne først gør ind natten til mandag, oplyser BEC til B.T.

Listen over pengeinstitutter, hvis kunder er ramt, er ganske lang. Og den tæller flere større banker som Nykredit Bank, Arbejdernes Landsbank og Spar Nord.

I faktaboksen herunder kan du se den fulde liste over pengeinstitutter, der er ramt af problemerne.