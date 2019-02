Tusindvis af danske bilejere kan have penge til gode hos SKAT.

Penge som snart er på vej til de bilejere, der har betalt for meget i registreringsafgift.

Tusindvis af bilkøbere kan ifølge FDM have betalt for meget i registreringsafgift i forbindelse med, at SKAT har skiftet til et nyt system til at måle bilers forbrug af benzin.

Det nye system, WLTP, har dog voldt SKAT store problemer og mange biler er blevet registreret til at køre kortere på literen, end de rent faktisk gør.

Derfor har mange bilkøbere betalt for meget i registreringsafgift, hvis de har købt en ny bil eller en bil, som ikke tidligere har været registreret i Danmark.

Problemerne hos SKAT blev løst i efteråret, men det er først nu, de er klar til at refundere de penge, folk har betalt for meget i afgift.

Derfor opfordrer FDM alle, der har købt bil mellem 1. januar og 14. september sidste år til at undersøge, om de har betalt for meget i registreringsafgift.

Det gælder dog kun nye biler, eller biler der ikke tidligere har været registreret i Danmark.

»Har man købt ny bil i 2018 kan det være en god idé at undersøge, om man har betalt for meget i registreringsafgift. Det kan man blandt andet gøre via SKATs hjemmeside og sammenholde beløbet med det på sin slutseddel,« siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM.

Der kan være tale om et beløb fra få hundrede kroner til adskillige tusinde kroner.

På SKATs hjemmeside kan man tjekke, om man har betalt for meget i registreringsafgift for sin bil.

FDM melder sig også klar til at hjælpe bilkøbere, der mener, de har penge til gode. Hvis man har ret til at få penge tilbage, sker det via den forhandler, hvor man har købt sin bil.