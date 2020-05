Tusinder af danskere kæmper lige nu med flyselskaber for at få penge tilbage for rejser, der er aflyst på grund af coronakrisen.

Et scenarie, som med stor sandsynlighed også vil ramme et massivt antal danskere de kommende måneder, når hundredtusinvis af sommerferier til udlandet risikerer at gå fløjten.

For selvom du egentlig har ret til at få pengene tilbage, hvis selskabet aflyser din rejse, er der lige nu rigtig mange økonomisk pressede flyselskaber, som ganske enkelt nægter at betale.

I stedet tilbydes kunderne flypoint og vouchers, hvis ikke man som kunde bliver direkte afvist, når man beder om at få penge tilbage.

Den fastlåste situation har fået danske forsikringsselskaber til at række hånden ud.

De vil dække udgifterne for de kunder, som har en rejseforsikring med afbestillingsdækning, og som har forsøgt at få pengene tilbage uden held.

»Vi har valgt at hjælpe kunderne i en usikker situation, selv om forsikringen normalt ikke vil dække,« siger Rasmus Lynge, koncernkundedirektør i Alm. Brand:

»Det er for rigtig mange kunder svært at overskue, hvordan de er stillet lige nu, eller uoverskueligt at skulle forfølge sagerne hos flyselskaberne. Der vil vi gerne træde til.«

Også hos If Forsikring har man valgt at udvide sin dækning i en periode.

»I den nuværende situation dækker vi ekstraordinært kundens udgifter til flybilletter, hvis kunden kun bliver tilbudt flypoint eller voucher fra flyselskabet eller billetportalen,« forklarer Birgitte Ringbæk, kommunikationschef ved If Forsikring:

»Det gør vi, selv om disse kan sidestilles med refundering af billetten.«

Hun understreger dog, at det ikke er sikkert, det varer ved, hvis det viser sig, at flyselskaberne udnytter forsikringsselskabernes velvillighed til at aflyse endnu flere krav fra kunderne.

Det er dog ikke alle danskere med en rejseforsikring, som lige nu kan glæde sig over en fremstrakt hånd fra forsikringsselskabet.

Hos TopDanmark, Gjensidige, Lærestandens Brandforsikring og Codan lyder det, at man følger udviklingen tæt – men ikke tilbyder ekstraordinær dækning lige nu. Codan oplyser dog, at man vil se på det enkelte tilfælde, hvis ikke kunden er blevet refunderet 'behørigt'.

Hos Alka og Tryg er man ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

I Forbrugerrådet Tænk mener Vagn Jelsøe, at det er helt på sin plads, at forsikringsselskaberne refunderer kunderne, når nu ikke flyselskaberne vil.

»Det er sådan set i den ånd, der må ligge i at have en rejseforsikring – at man er sikret mod at tabe penge på uventede begivenheder. Så jeg synes, det er helt rigtigt af de selskaber, der har udvidet deres dækning,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Men det er ikke noget, alle selskaberne gør, og det er ikke noget, de er forpligtet til. Så jeg synes, det er fint, at de her selskaber gør det.«

Vagn Jelsøe forklarer, at der er rigtig mange passagerer, som lige nu oplever, at den ret, de ellers har til at få flybilletter refunderet, er sat ud af kraft.

I stedet bliver de tilbudt alverdens kreative løsninger.

»Der er 16 ud af 28 europæiske lande, hvor man i strid med EU-reglerne har ændret loven under krisen på en måde, hvor man tillader, at selskaberne siger til kunderne, at de ikke kan få penge, men at de kan få et tilgodebevis. Det finder vi dybt problematisk,« siger Vagn Jelsøe.

Problemet er blandt andet, at mange af de tilgodebeviser kan vise sig at være værdiløse.

»Spørgsmålet er jo: Hvornår kan man overhovedet bruge den voucher til at komme ud at rejse igen? Og ved man, om selskabet er gået konkurs, når man kommer så langt?« siger Vagn Jelsøe:

»Hvis man gerne vil støtte selskabet, er det fint at acceptere sådan en løsning, men det er ret usikkert lige nu.«