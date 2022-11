Lyt til artiklen

Det er ikke kun i Danmark, at voldsom inflation og dystre økonomiske prognoser trækker overskrifter.

Det samme er tilfældet i landene omkring os og i særdeleshed nogle af de lande, vi handler meget med. Og det er en kendsgerning, som kan koste rigtig mange danske arbejdspladser.

Det skriver Finans.

Hele 340.000 danske arbejdspladser er direkte afhængige af eksport til nogle af de hårdest ramte lande i Europa.

Tyskland, Storbritannien og Sverige er nogle af de lande, der er ramt hårdt økonomisk, og hvor det ser ud som om, at økonomiske nedture er under opsejling.

Det er samtidig lande, vi sælger mange varer til.

»Vi kigger ind i en vending på vores største eksportmarkeder, som er ret stor, og som kommer samtidigt. Det er rigtig, rigtig mange job, der bliver påvirket af det her,« siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, til Finans.

Også hos Danske Bank er vurderingen, at danske arbejdspladser kan blive påvirket af, at økonomien bremser op i de lande, vi eksporterer mest til – især Tyskland ser ud til at blive ramt.

Hvor mange danskere, der potentielt kan miste deres arbejde i forbindelse med faldende eksport, er der ingen, der har konkrete bud på endnu.