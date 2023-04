Lyt til artiklen

Skåle. Bøtter. Krus og knive.

Du kan få alt, hvad dit husholdningshjerte begærer i plastik med det berømte Tupperware logo.

På det seneste er det dog gået tilbage med det amerikanske mærke, efterhånden som konkurrencen på markedet for plastikprodukter er taget til.

Nu afslører et lækket dokument ifølge CNN, at producenten bag brandet er »seriøst i tvivl om, hvorvidt selskabet er i stand til at overleve.«

Den udtalelse har kun gjort ondt værre:

Mandag faldt Tupperwares aktier med næsten 50 procent.

Samtidig advarede New York Stock Exchange om, at Tupperwares aktier kan være på vej til at blive afnoteret for ikke at udfylde de påkrævede og årlige rapporter om virksomhedens tilstand.

»Virksomheden gør alt, hvad der står i dets magt for at afbøde virkningerne af de seneste begivenheder, og vi tager øjeblikkelige skridt for at søge yderligere finansiering og adresserer vores økonomiske situation,« udtaler administrerende direktør, Miguel Fernandez, i en pressemeddelelse.

Tupperware er ud over sine mange forskellige plastikprodukter kendt for at sælge gennem såkaldte home-parties, hvor en sælger fra Tupperware besøger en kundes hjem. Kunden har inviteret gæster, der skal se – og gerne købe – produkterne. På den måde får både værtinden og sælgeren provision.