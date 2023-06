Hundredvis af borgere har taget de vrede øjne på og er gået til tasterne på Trustpilot.

De er allesammen enige: Den nye opdatering til den kritiske MitID-app fungerer overhovedet ikke.

Opdateringen blev udrullet d. 6 juni og ligesiden har danske borgere hevet sig i håret.

En af de berørte borgere er 49-årige Irene Klausen, og det kan være livsnødvendigt, at hun et velfungerende MitID.

Irene Klausen har galdeblærekræft og modtaget i øjeblikket kemobehandling. Derfor kan der ligge yderst vigtige beskeder på sundhedsplatformen ’MinSP’.

Den nye opdatering betyder, at MitID-appen beder dig om at scanne en QR-kode fra din telefon eller skrive en engangskode for at logge ind.

Problemet var bare, at Irene Klausen blev bedt om scanne en QR-kode, som kom frem i en ny fane på selvsamme telefon, som hun blev bedt om at scanne koden med. En funktion, der på ingen måde kan lade sig gøre.

»Det er rimeligt vigtigt at jeg kan kigge på evt. nye beskeder. Så nytter det ikke noget, at jeg ikke kan komme ind og skal scanne en kode på min telefon med min telefon. Og da jeg prøvede igen, sagde den, at jeg var logget ind to gange, og blevet blokeret fra overhovedet at bruge MitID.«

Irene Klausen Foto: Privatfoto Vis mere Irene Klausen Foto: Privatfoto

Og når man prøver at få fat på MitID, så får man besked om, at der er mange, som kontakter dem i øjeblikket, og at hun skal ringe tilbage senere.

Herefter bliver der så automatisk lagt på. Da B.T. forsøger at ringe d. 9 juni, så kan man dog godt komme i gennem til support.

Irene Klausen har efterfølgende været inde og tjekke beskeder. Det skete efter længere tovtrækkeri, hvor hun måtte ty til gamle NemID.

»Man røg jo nærmest tilbage til stenalderen. Det er skræmmende, at der potentielt kan være rigtig vigtige ting, der ligger derinde, som man ikke kan se. Det er meget sårbart. I starten var jeg i panik, nu er jeg bare sur på dem.«

Og Irene Klausen er langt fra den eneste. Hundredvis har i løbet af de seneste dage givet dem en stjerne på Trustpilot.

I alt er 93 procent af deres vurderinger på en stjerne.

Foto: Trustpilot Vis mere Foto: Trustpilot

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står for den daglige drift af MitID.

I et mailsvar skriver Digitaliseringsstyrelsen, at det er forventeligt, at folk skal vænne sig til den teknologiske udvikling.

»I dag er der over fem millioner brugere af MitID. Det svarer til 98 % af den danske, voksne befolkning. Når vi opdaterer MitID, er det for at sikre, at vi hele tiden følger med den teknologiske udvikling, og fordi vi hele tiden er i kapløb med svindlerne, som bliver dygtigere og dygtigere.«

»Med alt nyt kommer også nye vaner, og for mange vil der være en kort tilvænningsperiode, når de skal bruge deres MitID på en ny måde. Det er forventeligt, at det vil afspejle sig i kommentarer på fx sociale medier. I og med at over fem millioner danskere skal vænne sig til at bruge MitID på en ny måde, vil der i sagens natur også være ekstra pres på supporten i perioder.«

Styrelsen oplyser derudover, at de er opmærksomme på, at der kan være pres. Man henviser dog til deres hjemmeside for svar.

»Det er vi opmærksomme på, og derfor henviser vi danskerne til, at man også kan finde svar på mange af de mest almindelige spørgsmål, som kan forekomme i forbindelse med opdateringen samt videoguides til, hvordan du bruger MitID efter opdateringen på MitIDs hjemmeside.«

»Undersøgelser viser, at 18 % af danskerne ikke er tilfredse med MitID. Det er vi meget opmærksomme på, og vi håber derfor, at den nye opdatering, og særligt den nye knap på MitID-appen, kan være med til at øge tilfredsheden.«