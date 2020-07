»Person. Kvinde. Mand. Kamera. Tv.«

Det er onsdag aften. En koncentreret Donald Trump har netop opremset de fem ord med små pauser imellem, mens hans blik flakker op og ned under et interview med Fox News.

Trump er i gang med at genopføre en kognitiv test, han har fået foretaget af en læge, som under testen så har bedt Trump om at gentage de fem ord i samme rækkefølge for at afprøve hans hukommelse. Så Trump gentager nu: »Person. Kvinde. Mand. Kamera. Tv.«

Det lille teaterstykke fortsætter over to minutter. Trump beskriver, hvordan lægen stiller ham en masse andre »svære« spørgsmål, hvorefter lægen 20 minutter senere beder Trump om at gentage de fem ord i samme rækkefølge.

Donald Trump har forbløffet amerikanerne med et interview med Fox News Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Donald Trump har forbløffet amerikanerne med et interview med Fox News Foto: CHIP SOMODEVILLA

Den opgave – og hele testen – klarer Trump til perfektion, forklarer han:

»De sagde: 'Det er fantastisk. Hvordan klarer du det?' Det gør jeg, fordi jeg har god hukommelse, og fordi jeg er til stede kognitivt.«

Trumps lille teaterstykke på Fox News har vakt stor opsigt i USA, hvor medierne hudfletter scenen, ligesom den lettere akavede interview-bid diskuteres heftigt på sociale medier.

For har testen nogensinde fundet sted? Hvorfor har USA's præsident bedt om en kognitiv test?

Og hvorfor står Donald Trump nu i et relativt aparte interview og genopfører en test af sine egne kognitive evner?

»Det er ret usædvanligt. Jeg aldrig set en amerikansk præsident gøre det her før,« siger Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com:

»Men det handler om, at han gerne vil vise, at han er fysisk og mentalt egnet til at være USA's præsident. Det gør han, samtidig med at han siger, at Joe Biden ikke er egnet hverken fysisk eller mentalt.«

Netop de to kandidaters fysiske og kognitive evner ser ud til at blive et stort tema i den kommende valgkamp. I samme interview med Fox siger Trump, at Joe Biden bør få taget samme test, ligesom han adskillige gange kraftigt har insinueret, at Joe Biden er senil.

Trump’s description of a cognitive test is mesmerizing pic.twitter.com/Gx4o9HNaXR — Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) July 23, 2020

Og det er faktisk en form for gammel vin på nye flasker for Donald Trump og Det Republikanske Parti.

»Op til valgkampen i 2016 var der billeder af Hillary Clinton, hvor hun fik et ildebefindende. Pludselig kom der spekulationer om – eksempelvis fra kandidaten Karl Rove – at hun var hjerneskadet,« forklarer Anders Agner:

»Det blev så slemt, at Bill Clinton gik ud og sagde: 'Hun er ikke hjerneskadet'. Men det hang ved. Det amerikanske spinapparat gik amok, og pludselig var der rygter om, at hun var døende, at hendes helbred var rabundus. Det smadrede meget af hendes kandidatur.«

Trumps kampagne har allerede klippet adskillige videoer sammen, hvor Biden virker forvirret, klumper rundt i ordene og andre ting, man så bruger til at illustrere, at han skulle være senil.

Donald Trump opfordrer Joe Biden til at få testet sine kognitive evner. Foto: Drew Angerer Vis mere Donald Trump opfordrer Joe Biden til at få testet sine kognitive evner. Foto: Drew Angerer

Og den slags kommer der en del mere af de kommende måneder, siger Anders Agner:

»Det er måske også naturligt, når man tænker på, at Joe Biden er på nippet til at blive 78, mens Donald Trump er 74. Det er to kandidater, som er oppe i årene, og der vil være vælgere, som har det her emne på sinde.«

Umiddelbart skal Donald Trump dog oppe sig, hvis han skal vinde på sin egen dagsorden.

I en rundspørge, som Fox News har foretaget, siger 47 procent af de amerikanske vælgere, at de mener, at Joe Biden er kognitivt og fysisk i stand til at være præsident.

Kun 43 procent siger det samme om Trump.