Bankerne melder om et rigtig godt år, og hos især en bank har det været indbringende.

Regnskabet viser, at Sydbank sammenlignet med eksempelvis Danske Bank har klaret det næsten dobbelt så godt, skriver Finans.dk.



Tager man Danmarks fem største banker, så ligger Sydbank bedst, og derefter kommer henholdsvis Spar Nord, Ringkjøbing Landbobank og Jyske Bank.

Til sidst kommer Danske Bank, som har forrentet 12,5 procent af egenkapitalen til sammenligning med Sydbanks 23,2 procent.

Hos Sydbank har man et bud på, hvorfor det går godt.

»Forklaringen er igen, at vi har et indlånsoverskud, som nu kan bogføres som renteindtægter frem for -udgifter,« siger Karen Frøsig fra Sydbank til Finans.dk.

Selvom det går godt, så erkender man fra Sydbank, at det ikke er det sted, hvor kunderne får de højeste renter på indlånskonti.

Karen Frøsig siger, at det behøver de heller ikke, for kunderne vil gerne placere deres penge et sted, hvor de generelt har tillid til, at de får pengene igen.

Flere banker har dog valgt at sætte indlånsrenterne. Blandt andet Danske Bank.

Alligevel er erhvervsministeren ikke tilfreds, lød det for nylig, da B.T. interviewede ham.

»Jeg er kritisk over for den måde, bankerne har drevet deres rentepolitik,« siger Morten Bødskov og fortsætter:

»Når man ser, hvad bankerne har haft af renter på lån, så har de ligget højt. Samtidig har bankerne fået ret gode renter hos Nationalbanken på de indeståender, de har haft. Men det er ikke kommet almindelige danskere til gode, som jo også har penge stående i bankerne. Det har alt for længe ligget på nul.«

Han mener, at forskel på indlåns- og udlånsrente er for stor.