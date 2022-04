Inflationen er på sit højeste siden 1985, renten på boliglån er stigende, og det samme er huspriserne.

Alligevel er der godt gang i det danske boligmarked, hvor hussalget alene fra februar til marts i år er steget med 17,2 procent.

Det skriver ejendomsmæglerkæden Home i en pressemeddelelse.

Og det er særligt i det jyske, at hussalget har rykket sig markant.

»Tallene ligger flot i marts. Selvom der er faktorer, der kan give køberne en form for usikkerhed, er der stadig stor interesse i at flytte,« siger Michael Dalsager, talsperson og boligmarkedsanalytiker i Home, til B.T.

»Det er ikke på samme niveau som sidste år, men der er stadig god aktivitet.«

Så stor er prisforskellen Hvor meget du skal betale for et hus, er der store udsving på. I marts 2022 kostede et gennemsnitshus på 140 kvadratmeter i København 6,59 millioner. I Vestjylland var prisen for et tilsvarende hus 1,39 millioner. Kilde: Home

Fra februar til marts er udviklingen i antallet af solgte huse steget med 31 procent i Sydjylland og 22 procent i Nordjylland, viser tal fra Boligsiden, som Home har set nærmere på.

Men også på Fyn bliver der underskrevet mange købsaftaler. Her er salget i samme periode steget med 24 procent.

Mere stille står det til i Nordsjælland og Københavns omegn, hvor hushandlerne er steget med henholdsvis fem og 12 procent.

Andre steder er hussalget ligefrem faldet. På solskinsøen Bornholm er der solgt to procent færre huse – og på Østsjælland er nedgangen på ni procent.

I 2022 er der i første kvartal solgt 13.488 huse. Til sammenligning lå det tal for samme periode på 18.608 i 2021 og på 11.997 i 2020.

»Der er elementer, der i øjeblikket giver anledning til bekymring. Det forventer vi også, vil påvirke salget i den kommende tid. Der vil være nogen, der vil være mere forsigtige, og nogen, der ikke har samme muligheder for at købe bolig som for tre måneder siden,« siger Michael Dalsager og fortsætter:

»Så når boligsalget fra februar til marts er steget, som det er, handler det også om, at flere af de købere har været på udkig efter bolig over en længere periode.«

I forlængelse heraf fastslår han, at salget og aktiviteten i 2022 – på trods af, at tingene ikke går lige så hurtigt som under corona – fortsat er i den historisk høje ende.