Selv om skatteminister Jeppe Bruus (S) nu er åben for Moderaternes forslag om at halvere momsen på frugt og grønt, er der én stor hindring for, at det ender med at blive vedtaget.

Det mener Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator.

»Der er en kæmpe stor folkelig opbakning til at sænke momsen, og når det gøres på frugt og grønt, kan det samtidig sende signal om, at vi skal være sunde, og vi støtter varer, der ikke belaster klimaet så meget,« siger han.

En meningsmåling af Norstat for De Samvirkende Købmænd viser da også, at 84 procent af de adspurgte støtter en reduceret momssats for frugt og grønt.

Sagen kort B.T. dykker i en serie ned i de tårnhøje afgifter og moms på dagligvarer. Her er faktum: Danmark er det eneste EU-land, hvor der ikke er differentieret moms mellem dagligvarerne.

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra de danske købmænd dannet sig et billede af en ”almindelig” indkøbskurv, og fundet ud af, at der i gennemsnit handles for 153 kroner.Konklusionen er, at der betales ca. 45 kroner i direkte afgifter og moms for kurven på 153 kroner.

Moderaterne foreslår halvering af moms på frugt og grønt, mens der i stedet skal være ekstra moms på de dagligvarer, som eksempelvis oksekød, der giver et højt antal drivhusgasser.

Også discount supermarkeder har startet kampagner om fjernelse af moms: I den her uge har 365 Discount fjernet momsen på de grønne varer i den her uge, og i februar gør Lidl det samme for deres Lidl Plus-kunder.

Joachim B. Olsen mener dog, at den store udfordring ved forslaget ligger i den måde, statskassen skal skaffe den mistede indtjening.

Helt konkret vil statskassen miste op til 2,5 milliarder kroner ved at halvere momsen på frugt og grønt, men Moderaterne foreslår, at de penge i stedet skal tjenes ind ved at at lægge en ekstra moms oven på de varer, der er mest klimabelastende.

Og det vil betyde, at især oksekødet bliver dyrere.

Ifølge en rapport står oksekød for den største del af de drivhusgasudledninger, der kommer fra danskernes fødevarer.

»Det vil betyde, at et ellers populært forslag vender helt på tallerkenen, og i stedet bliver upopulært for rigtig mange danskere, der kan se prisen for oksekød stiger,« siger Joachim B. Olsen.

Ekstra positiv over for regeringsparti

Han mener, at de positive meldinger fra skatteministeren skal ses i lyset af, at forslaget kommer fra et regeringsparti.

»Der er en aftale om, at de tre regeringspartier gerne må komme med deres egen politik, og fordi forslaget kommer fra Moderaterne, der er et af regeringspartierne, er den socialdemokratiske skatteminister særlig imødekommende i sine formuleringer,« siger kommentatoren.

Han ser det ikke som umuligt at gennemføre, alene fordi det tredje regeringsparti, Venstre, er kritiske over for forslaget, men for meget taler simpelthen imod Moderaternes forslag.

»Samlet vil det her lovforslag være upopulært i befolkningen, fordi man skal betale mere for eksempelvis oksekød, og det vil være komplekst at gennemføre,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Så jeg tror ikke, det bliver vedtaget.«

Indtil videre venter SVM-regeringen på, at et hold eksperter med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen kommer med nogle bud på, hvordan en fremtidig CO2-afgift kan se ud.

Eksperternes anbefalinger skulle have været præsenteret sidste år, men er blevet udskudt, så det ventes at komme til februar i år.