Selv om du falder over noget, der ligner et godt tilbud, er der alligevel grund til at være vaks ved havelågen - for at bruge et kendt udtryk.

Ifølge en analyse foretaget af PriceRunner reklamerer nogle butikker nemlig med såkaldte 'falske tilbud' i anledningen af Black Friday den 27. november.

Det oplyser PriceRunner i en pressemeddelelse.

»Der er mange gode tilbud på Black Friday udsalget. Men du skal se dig godt for, for ikke at falde for et af de falske tilbud,« siger Martin Andersen, der er prisekspert og direktør for sammenligningstjenesten PriceRunner.

Klækkelige tilbud er til at se i dag, fredag 27. november. Foto: KENA BETANCUR Vis mere Klækkelige tilbud er til at se i dag, fredag 27. november. Foto: KENA BETANCUR

I alt drejer det sig om hver fjerde tilbud, uddyber han.

»Vores analyse viser, at 1 af 4 tilbud er produkter, der først er sat op i pris i løbet af efteråret for derefter at blive sat ned i pris som et tilbud på Black Friday.«

I løbet af efteråret er de falske tilbud blevet sat op i pris med 27 procent i gennemsnit, siger analysen.

Det fremgår ikke, hvilket butikker eller webshops, der lokker med falske tilbud.

»De fleste butikker opfører sig ordentligt, men der findes desværre også eksempler på falske tilbud.«

Over for TV 2 siger PriceRunner dog, at analysen baserer sig på en general udvikling af prisniveauet.

Det anbefales derfor, at du tjekker varens prishistorisk, før du indtaster pinkode eller smider kolde kontanter på disken.

Black Friday er en smule anderledes i år grundet omstændighederne med corona.

Adskillige butikker byder fortsat velkomne fysisk, men flere og flere kunder vælger at ty til onlinekøb frem for fysisk. Således er den såkaldte 'trafik ud til onlinebutikkerne' steget med 50 procent sammenlignet med 2019.

Den historie, kan du læse mere om HER.