Hvis du ellers kan finde pengene i en stram økonomi, er der for første gang i flere år mulighed for at spare tusindvis af kroner på køb af en ny bil. Flere populære modeller er sat ned i pris.

Ilyas Dogru er forbrugerøkonom hos FDM. Han forklarer:

»Det har været sælgers marked siden corona, men lige nu er det købers marked. Man skal ikke være bekymret for at prutte om prisen, hvis man har pengene til at gå ud at købe en ny bil.«

Den økonomiske krise har sat bilsalget i bakgear, men der er kommet gang i brugtbilsmarkedet, og priserne på nye biler bliver nødt til at følge med, da forhandlerne skal have nogle penge ind. Men prisfaldet kan vise sig at være kortvarigt, da det er nu, bilerne kan leveres.

»Hvis man har muligheden for at købe nu, så er det et godt tidspunkt at gøre det, for jeg tror, at priserne stiger igen efter marts-april måned«, siger Dogru,

Hos FDM kan man dog godt mærke, at krisen kradser i forbrugernes lommer.

»Mange af de henvendelser, vi får nu, handler ikke om, hvilken bil, man skal købe, men om, hvordan man får sin nuværende bil til køre længere,« fortæller han.

Populære modeller som Peugeot 208 og Citroën C3 kan for tiden købes med stor besparelse i Danmark, og Ford har også netop smidt et godt tilbud på gaden.

Hos Bilbasen regner markedsanalytiker Jan Lang med, at konkurrenterne vil følge med ned.

»Som det er nu, kan du få en populær mellemstørrelse bil til en pris, der blot er cirka 10.000 kroner dyrere end en mikrobil, og så ved jeg godt, hvad danskerne vil vælge. Der skal jo sælges biler, så det er min forventning, at andre følger med. Det store spørgsmål er så hvornår. Der vil komme en ophobning af biler, så man kan blive nødt til at gå ned i pris, fortæller han, og henviser til, at der er to tendenser, som styrer markedet.

»Det er blevet dyrere for producenterne med energipriser, råvarer, lønninger, og så videre. Samtidig har vi så vigende efterspørgsel – folk køber simpelthen færre biler. Det vil på et tidspunkt betyde, at danskerne vil få gode tilbud, da der skal nogle penge ind,« siger han.