Den nye billige discountkæde Basalt forventes ikke at blive nogen guldmine for Danmarks største dagligvarekoncern.

I hvert fald ikke i det indeværende regnskabsår, fortæller administrerende i Salling Group, Per Bank, til Finans.

»Vi kommer til at levere væsentligt under resultatet i fjor og formentlig på niveau med det dårligste siden 2012.«

»Vi ser nok ind i det dårligste driftsresultat i 10 år, men vi håber selvfølgelig at redde lidt til julehandlen. Og vi kommer fortsat til at have overskud,« siger Per Bank til Finans.

Salling Groups regnskab for 2021 viste en omsætning på 66 milliarder kroner og et driftsresultat på 2,9 milliarder kroner.

Per Bank regner dog ikke med, at Salling Group kan matche samme tal i år.

Hans pessimisme skyldes en kombination af høj inflation, stigende energipriser og ændret købsadfærd hos forbrugerne.

Samtidig sælger koncernen flere tilbudsvarer og private label-produkter, som ikke giver samme fortjeneste som mærkevarer.

Den første Basalt-butik, der tirsdag morgen åbnede i Kastrup på Amager. Foto: LinkedIn Vis mere Den første Basalt-butik, der tirsdag morgen åbnede i Kastrup på Amager. Foto: LinkedIn

Den nye kæde Basalt slog tirsdag morgen dørene op til den første af i alt ti planlagte Basalt-butikker i år.

Butikken, der ligger på Amager, har et bredt udvalg af de mest basale dagligvarer, men ingen varer på køl eller frost.



Priserne er ifølge Salling Group i gennemsnit 15 procent billigere end koncernens andre kæder.



Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner.