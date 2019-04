Tre børn er faldet ned fra en kommode med puslebord fra IKEA, og møbelgiganten opfordrer nu til at være opmærksom på sikkerhedsbeslagene.

»Sikre produkter har altid førsteprioritet i IKEA, og vi er meget kede af at høre om hændelserne, men taknemmelige for, at børnene, så vidt vi ved, har det godt. IKEA har nu gennemført sikkerhedsforanstaltninger og vil forbedre produktkommunikation yderligere,« siger Emelie Knoester, der er ansvarlig for børnemøbler i IKEA.

Konkret beder IKEA alle kunder, der har kommoden, som har navnet Sundvik, til at sikre den del, der kan klappes op og ned med de medfølgende sikkerhedsbeslag.

'IKEA har oplevet, at kunderne bruger produktet som et puslebord, der dagligt klappes op og ned, og ikke bruger sikkerhedsbeslagene i henhold til instruktionerne.Den tilsigtede brug er at møblet først anvendes som puslebord til små børn. Og derefter, når man ikke længere har brug for puslebordsfunktionen, kan produktet bruges som opbevaringsmøbel,' skriver IKEA i en pressemeddelelse.

Følger man instruktionerne, bør børn ikke kunne falde ned fra bordet, oplyser IKEA.

'IKEA er af den overbevisning, at produktet er sikkert, når det anvendes til den tilsigtede brug og i henhold til instruktionerne.'

