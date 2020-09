- Det er ligesom skolernes overgang fra den gamle 13-skala til den nye karakterskala. Folk skal vænne sig til det.

Sådan siger Rune Ravnborg, der er direktør med ansvar for private kunder i byggerådgivningsvirksomheden EBAS, om de nye tilstandsrapporter.

Fra oktober skrotter man nemlig de gamle begreber K1, K2 og K3.

Hvis du skal købe eller sælge bolig i efteråret, vil du fremover modtage en tilstandsrapport, hvor skaderne er angivet med farverne gul, rød, sort og grå.

- Og som forbruger skal man vide, at man ikke bare kan sammenligne de to systemer direkte, siger han.

For det første skal du være opmærksom på skadens omfang, siger Henrik Bisp, der er byggesagkyndig og fagekspert i Videncentret Bolius.

- Man har ændret beskrivelserne af skadens karakter. Og samtidig angiver man nu, hvor mange år der går, før skaden giver problemer, siger han.

Til eksempel:

Tidligere gav man K3, hvis skaden kunne ødelægge mere end sig selv. Et hul i en tagsten kan give fugt, råd og andre skader på bagvedliggende konstruktioner. Derfor ville den få K3.

Råd i et vindue ville derimod få K2, fordi det kun "går ud" over vinduet.

- Sådan er det ikke med det nye system. Her kan både en gul og en rød skade ødelægge bagvedliggende konstruktioner. Men gul betyder, at der går mindst to år, og rød betyder, at det sker på kortere sigt, siger Henrik Bisp.

En tredje markant ændring er, at skaderne nu noteres for hvert rum.

I gamle dage ville et knirkende gulv kun optræde én gang i rapporten. I de nye rapporter vil det knirkende gulv stå angivet i alle rum, hvor det optræder.

- Tanken er, at det skal give bedre overblik. Så når man træder ind i stuen, slår man op på tilstandsrapportens side om stuen, og så står alle skavanker samlet dér, siger Rune Ravnborg.

Det betyder også, at du ikke kan sammenligne antallet af skader.

Så uanset om du er køber eller sælger, skal du ikke fortvivle, hvis samme hus pludselig har dobbelt så mange skader.

- Det kan være samme hus i samme stand, hvor kun noteringen og definitionerne er ændret, siger Rune Ravnborg.

Nærlæs i stedet, hvad beskrivelserne reelt dækker over. For du skal have nuancerne med.

- Man kan ikke bare sige, at en rød skade svarer til K3, siger Rune Ravnborg.

Desuden er det en tilvænningssag, tilføjer Henrik Bisp.

Han har selv udarbejdet utallige tilstandsrapporter og oplever, at folk oftest stiller spørgsmålet: "Hvor mange K3'ere fik vi?".

Den tankegang skal vi væk fra. Og samtidig skal de byggesagkyndige også vænne sig til systemet.

- Så man kan forestille sig, at der vil være nogen sager, hvor fagpersonen måske vurderer skaderne en anelse hårdere - for at være på den sikre side.

- I så fald må man alliere sig med en uvildig rådgiver, som kan give en second opinion, siger Henrik Bisp.

/ritzau fokus/