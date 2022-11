Efter en uge med valgdrama i lange baner trækker vi lige vejret og zoomer ind på nogle af de ting, der havde konsekvenser for os forbrugere den seneste uge.

Der var faktisk enormt positivt nyt, men der var også et par skæverter.

Den gode

Vi har haft en uge med to særdeles positive udviklinger for danske forbrugere, vil jeg mene.

Mandag så det skidt ud, da hvedepriserne bragede op, fordi Rusland havde trukket sig fra den kornaftale, der sikrer, at Ukraine kan eksportere korn, hvede, madolie osv.

Der var udsigt til et nyt, alvorligt pres opad på råvarepriserne, som har haft det med at sætte sig i priserne på fødevarer ude i vores supermarkeder.

Men efter få dages pres fra internationale aktører, gik Rusland tilbage til aftalen, og priserne er faldet drastisk igen. Godt nyt.

Derudover: Elpriserne ligger fortsat på et markant lavere niveau, end da de så allerværst ud.

I august var elpriserne på det højeste niveau nogensinde, i september på det næsthøjeste niveau.

Det udløste prisprognoser for vinteren, som så sindssygt bekymrende ud.

Men priserne er siden faldet ret markant tilbage og ligger fortsat på et niveau, der ligner det, vi havde for 12 måneders tid siden. Det er altså godt nyt – trods alt.

Den onde

I den forgangne uge fik vi inflationstal fra eurozonen, der hed 10,7 procent i oktober. I september lød de på 9,9 procent.

Det var langt højere end ventet – igen – og selvom Danmark ikke har euro, påvirker det desværre os negativt.

Både fordi vi har massiv samhandel med eurozone-lande, og fordi nogle af de tendenser, vi ser i eurozonen, har det med at forplante sig til Danmark.

Fødevarepriserne fortsatte op i eurozonen, og det kan være et forvarsel om, hvad der venter.

Den grusomme

Selvom dækningen af valget tirsdag var en politisk begivenhed, var det også et produkt til os forbrugere.

DR og TV2s dækninger var skruet sammen, så vi kunne følge med og se glæden, sorgen og vreden i politikernes ansigter, mens resultaterne tikkede ind.

Men det produkt, vi fik serveret fra DR og TV 2, endte med at handle om deres prognoser og exitpolls.

DR og TV2s prognoser var vidt forskellige i løbet af aftenen, og Socialdemokratiet måtte eksempelvis stå og udtale sig om en exitpoll, der viste, de havde fået lige i underkanten af 24 procent af stemmerne – de endte på 27,5 procent.

Den forskel er ganske enkelt for stor.

Seerne endte med at sidde indtil klokken et om natten og se på to prognoser, hvor TV2s viste et rødt flertal, mens DRs prognose først viste rødt flertal til allersidst, da de sidste 0,2 procent af stemmerne blev talt op.

Det var ikke godt. Som forbrugere blev vi ikke klogere. Vi blev mere forvirrede og til tider dummere af, at prognoserne pludselig blev centralt for dramaet.

Der skal evalueres godt og grundigt. Især DR, der i sidste ende viste sig at være det medie, der tog fejl, må se indad.