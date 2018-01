Der er tre forsikringer, du skal have styr på, inden du tager turen ned ad skibakken. Få et overblik her.

København. Puddersne og høj sol. Det er lidt af en drøm for mange skientusiaster, men inden pisterne indtages, så bør der være styr på forsikringerne. Ellers kan det blive meget dyrt og surt for den enkelte, hvis uheldet er ude.

Ud over at du selv kan komme til skade og få varige mén, kan du også forårsage en ulykke, hvor en anden skiløber kommer til skade.

Ulykkespatientforeningen råder derfor til, at man undersøger tre vigtige ting, inden man spænder ski eller snowboard.

- Er man forsikret, hvis man selv kommer til skade, og hvordan kommer man så hjem, hvis uheldet har været ude. Og hvis man er skyld i ulykken, hvordan er man så dækket, siger rådgiver Bente Elton Rasmussen fra Ulykkeslinjen.

Disse tre mulige situationer er dækket ind af tre forskellige forsikringer, så det er med at holde tungen lige i munden.

Som det første skal man selvfølgelig huske det blå EU-sygesikringskort, når man er i udlandet. Med det er man sikret behandling på offentlige hospitaler og hos læger på lige fod med borgerne i det enkelte land, siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikring og Pension.

- Der kan være egenbetaling i visse lande, som det blå kort ikke dækker. Og det dækker heller ikke, hvis man skal behandles på privathospital eller hjemtransport. Så det er nogle af de områder, hvor en rejseforsikring kommer i spil, siger Anja Lintrup Sørensen.

Har man en rejseforsikring, skal man tjekke, hvad den rent faktisk dækker, for nogle selskaber dækker ikke automatisk skiferier.

- Man skal undersøge, om ens rejseforsikring allerede dækker skisport, eller om man skal gøre noget ekstra for at være dækket, siger Anja Lintrup Sørensen.

Er man så uheldig at pådrage sig en skade, som kræver behandling, når man kommer hjem, er det ens ulykkesforsikring, der træder til.

- Hvis man får varige mén, eller man har brug for at gå hos en fysioterapeut, når man er kommet hjem fra skiferien, så kan ulykkesforsikringen dække, siger Anja Lintrup Sørensen.

Dog kan nogle rejseforsikringer også indeholde en ulykkesforsikring, men det vil ofte være som et tillæg. Så tjek op på det, så du er sikker.

Er man skyld i, at en anden skiløber kommer til skade, er det ens indboforsikring, der kommer i spil.

- Den indeholder ansvarsforsikringen, som træder til, hvis man er skyld i at andre kommer til skade. Den dækker normalt tre måneder i udlandet. Så hvis man skal være væk længere end det, så skal man gøre noget aktivt for at sikre sig ud over de tre måneder, siger Anja Lintrup Sørensen.

Fakta: Styr på forsikringerne

- Indboforsikring: Hver femte unge mellem 21-24 år ikke har en indboforsikring. Dermed er man ikke forsikret, hvis man forårsager en skade på et andet menneske.

- Rejseforsikring: Den skal dække din hjemtransport. Uden forsikring kan hjemtransport koste alt fra 20.000-200.000 kroner.

- Ulykkesforsikring: Den kan dække behandlinger hos fysioterapeuter og lignende, når man er kommet hjem, samt erstatning for varige mén.

Kilde: Forsikring og Pension.

/ritzau fokus/