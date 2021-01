Ikke en, ikke to, men tre etager.

Intet mindre kan gøre det, når det gælder det stykke liebhaveri inde midt i hovedstaden, der lige er kommet til salg for en pris, der gør det til landets dyreste ejerlejlighed.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det luksuriøse hjem ligger på både 4., 5. og 6. sal i en gammel ejendom fra 1914 tæt på Søerne i den københavnske bydel Frederiksberg, hvor lejlighedens 320 kvadratmeter bolig fordeler sig over seks værelser. Dertil kommer en tagterrasse på over 30 kvadratmeter og - nå ja - en udbudspris på intet mindre end de 32 millioner kroner.

Et anseelige prisskilt sat af liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, og som placerer den nyligt udbudte bolig solidt i toppen af det danske ejerlejlighedsmarked - et godt stykke foran den næstdyreste på listen:

En 207 kvadratmeter stor lejlighed i et nybyggeri ved havneløbet på Christianshavn, der er til salg for 28,5 millioner kroner.

Kan slå prisrekord

Selvom den dyreste lejlighed, der blev solgt sidste år - og højdespringerne fra årene før det - også havde prisskilte på den rigtig flotte side af 20 millioner kroner, er priser i denne størrelsesorden i den absolutte elite - mens 30 millioners-mærket er ganske ubetrådt land.

Både 2018 og 2020 endte ifølge Boliga.dk med at slå Danmarksrekord på lejlighedsfronten.

Først i 2018, hvor en lejlighed på Christianshavn lige overfor Nyhavn blev solgt for 28,5 millioner kroner - og i 2020, hvor en 264 kvadratmeter stor penthouselejlighed i prestigebyggeriet The Silo i Københavns Nordhavn blev solgt for en halv million mere - og altså satte en ny rekord som den dyreste lejlighedshandel nogensinde.

Med udbuddet af treetagers-lejligheden på Frederiksbergs kan der således være endnu en rekord på vej, hvis lejligheden bliver solgt nær sin udbudspris - og altså som minimum til mere end 29 millioner kroner, som den gamle rekord lyder på.

Se landets dyreste ejerlejlighed her

*Boliga.dk har ikke medtaget udbudte projektlejligheder på listen over landets dyrest udbudte ejerlejligheder.