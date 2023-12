Skal der en sneøl på bordet hjemme hos dig, før det bliver rigtig jul, så har julestemningen trange udsigter.

I hvert fald hvis du endnu ikke har købt julebryg til julefrokosten.

For første gang i mange år melder Carlsberg nemlig alt udsolgt af Tuborg Julebryg.

»Alt øl står ude i butikkerne. Lageret er tomt, og bryggeriet kan ikke nå at brygge mere,« lyder meldingen fra Carlsberg.

Fra bryggeriets lager i Fredericia lyder det også, at det er et spørgsmål om tid, før lageret af specialjuleøl er tomt.

»Det har været et rigtigt godt år for salget af juleøl. Vi prøver altid at ramme markedet og efterspørgsel, men set i bakspejlet kunne vi sagtens have brygget lidt mere i år,« siger Julie Thygesen Pedersen, marketing manager for Tuborg.

De sidste dåser med Tuborg Julebryg til detailhandlen forlod bryggeriet i Fredericia i sidste uge, ligesom man gik udsolgt på Tuborg Julebryg til barernes fadølsanlæg, og Carlsberg Danmark når ikke at brygge mere juleøl.

»Vores Tuborg Julebryg og øvrige juleøl må have smagt ekstra godt i år, for danskerne har været endnu mere vilde med den, end de plejer. Når vi kigger på vores nuværende salg til detailhandlen og vores bar- og restaurationskunder kan det altså godt blive lidt vanskeligere at få fat i en Tuborg Julebryg, jo tættere vi kommer på julen,« siger Julie Thygesen Pedersen.

I alt har Carlsberg Danmark brygget omkring fem millioner liter Tuborg Julebryg.

Selvom lageret i Fredericia er tomt for Tuborg Julebryg, har bryggeriet stadig lidt juleøl fra Carlsberg Danmarks specialøls-mærker som Jacobsen og Grimbergen tilbage til barer og cafeer.

»Der ingen grund til panik, man kan heldigvis stadig finde en af vores mange juleøl på barer og cafeer, men vi vil gerne forberede vores kunder på scenariet, så de ikke går skuffet ud af butikken,« siger Julie Thygesen Pedersen.

Selvom bryggeriet er løbet tør, kan det også stadig være muligt at finde Tuborg Julebryg. Når bryggeriet melder udsolgt, er det en forvarsel om, at det snart er slut, da butikker og barer ikke kan bestille mere fra bryggeriets hovedlager.