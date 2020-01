Fredag aften blev irsk politi kaldt ud til en ejendom i byen Newcastle lidt uden for hovedstaden Dublin.

Det syn, der mødte dem, har lørdag sendt rystelser gennem det irske samfund.

Ude foran bygningen gik en kvinde desorienteret rundt.

På døren til lejligheden hang en seddel, hvor der stod: ’Gå ikke oven på. Ring til 999 (den danske pendant til 112, red.)’.

Det skriver flere britiske og irske medier, blandt andre The Guardian og Irish Mirror.

Inde i huset fandt betjente tre børn. De var alle døde.

Der var tale om tre søskende:

To drenge på ni og syv og en pige på tre.

Politi og retsteknikere arbejdede i lejligheden hele natten. Først klokken 10 lørdag morgen blev de tre børn kørt væk fra stedet.

Politi kunne ikke umiddelbart fastslå, hvad dødsårsagen var. Derfor skal der nu foregå ligsyn.

Indtil da karakteriserer politiet udelukkende dødsfaldene som ’uden forklaring’.

Politiet har bekræftet, at den kvinde, de fandt i omtumlet tilstand foran huset, er beslægtet med de døde børn, og at hun er i 40’erne. Hvordan hun er beslægtet, vil de ikke ud med.

Kort efter de fandt hende, blev hun kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er indlagt.

Irish Mirror erfarer, at der er tale om børnenes mor.

Børnenes far, Andrew, har lørdag offentliggjort et billede af sig selv og de tre børn, efter myndigheder offentligt satte navn på de tre døde børn.

Sagen har sendt rystelser gennem det irske samfund og ikke mindst det lokalsamfund, hvor børnene boede.

Ude foran den bolig, børnene boede i, er der hele lørdag lagt blomster og legetøj.

En kvinde, der kom til stedet, forklarede i The Mirror, at hele lokalsamfundet er i ’totalt chok’, mens en anden kaldte situationen for en ’ufattelig tragedie’.

Ligsynet, hvor man vil forsøge at fastslå dødsårsagen, bliver gennemført søndag eftermiddag.

Politiet siger lige nu, at man ikke leder efter andre i forbindelse med sagen.