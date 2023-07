Hos bilisternes interesseorganisation, FDM, er man ikke i tvivl: Det er »den hellige gral« indenfor bilbatterier.

Reaktionen kommer fra forbrugerøkonom Ilyas Dogru, efter Toyota tirsdag annoncerede et 'teknologisk gennembrud' i elbilverdenen.

Ifølge Financial Times hævder den japanske bilfabrikant snart at kunne levere bilbatterier, der understøtter en rækkevidde på 1200 kilometers kørsel, og som kan lades op på kun 10 minutter.

Såkaldte 'solid state'-batterier.

Det store gennembrud består i, at Toyota nu mener at kunne lave batterierne halvt så store og halvt så dyre som først antaget og i bedste fald masseproducere dem allerede i 2027.

Kan være en 'game changer'

Forbrugerøkonomen i FDM har store forventninger til solid state-batterierne.

»De fordobler rækkevidden og tredobler ladehastigheden,« siger Ilyas Dogru og henviser til, at de bedste batterier på markedet lige nu kun understøtter en rækkevidde på 600 kilometer og tager "måske" 30 minutter at lade op.

»Det er fremtiden, det er der ingen tvivl om.«

Han er dog i tvivl om, hvor vidt Toyota kan have batterierne klar til forbrugerne så hurtigt som lovet.

»De eksperimenterer med prototyper, og der er mange fabrikanter, der snakker om den her type batterier. Spørgsmålet er, om de også formår at rulle dem ud, så forbrugerne kan få glæde af dem allerede i 2027.«

Han tror, at batterierne kommere senere uden at ville sætte et årstal på.

Vent med at købe, hvis økonomien betyder noget

Af samme grund mener han ikke, man behøver at vente på de nye batterier, hvis man lige nu overvejer at købe nye elbil.

»De nye batterier er gode, og de vil selvfølgelig have bedre holdbarhed i kraft af deres længere rækkevidde,« siger han.

»Men omvendt: 400-500 kilometers rækkevidde er rigeligt for langt de fleste i hverdagen. Og hvis man kører langt, har man også brug for at holde pauser – så måske er de 30 minutter, som mange biler kan nå op på nu, tilstrækkeligt.«

Han erkender dog, at den nye teknologi for alvor vil fjerne skellet mellem el og benzin.

Så skal man købe nu eller vente til, at de nye elbiler kommer?

»Hvis det er økonomien, der betyder mest, kan man godt vente, hvis man har en velfungerende bil. Ny teknologi vil naturligvis presse priserne ned og gøre det billigere at købe el,« siger Ilyas.

»Men hvis du står lige nu og skal købe ny bil til over 300.000, bør man kraftigt overveje en elbil, fordi de samlet set er billigere i drift – og bedre for klimaet.«