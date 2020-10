Da Torben Christensen tirsdag aften sad og scrollede ned gennem sit Facebook-feed, faldt han pludselig over en nyhed fra B.T., som han mildest talt ikke blev glad for at se.

Han skal nemlig til lommerne igen. YouSee, som både leverer tv, internet og mobiltelefoni til Torbens adresse i Aalborg, hæver prisen for alle tv-kunder. Og det gør Torben – og hundreder af andre YouSee-kunder – godt gal i skralden.

»Jeg synes, det er noget lort. Min tv-pakke bliver ringere og ringere. Jeg elsker fodbold, og da de tog Discovery-kanalerne fra os, mistede jeg mange gode fodboldkampe. Så først tager de det fra os, og nu hæver de så prisen,« siger 51-årige Torben Christensen:

»Jeg tror faktisk, at det her betyder, at jeg helt siger farvel til YouSee. Jeg er i forvejen ikke tilfreds med mængden af data i mit mobilabonnement, og nu kommer der så en prisstigning. Det her er dråben for mig.«

Torben Christensen er en af mange YouSee-kunder, som raser over stigende priser.

Siden B.T. tirsdag kunne fortælle, at YouSee varsler prisstigninger, har hundreder af rasende YouSee-kunder skrevet på sociale medier, at de nu vil forlade tv-giganten.

Gør de alvor af truslen, stiller de sig op i en meget lang kø af mennesker, som har kurs mod udgangen.

Alene i de første seks måneder af 2020 har 102.000 tv-kunder forladt YouSee.

»Når man tænker på, at de taber så mange kunder, og at de stadigvæk lider under Discovery-sagen fra sidste år, så er det dristigt at melde den her slags prisstigninger ud nu,« vurderer Claus Bulow Christensen, digital analytiker og arrangør af Copenhagen Future TV Conference:

»YouSee puster til ilden. Jeg tror, at tabet af kunder kan blive værre den her gang. Der er en masse ophobet utilfredshed, som kan udløse rigtig mange opsigelser.«

Han forklarer, at det sådan er rigtigt nok, når YouSee forklarer prisstigningerne med, at YouSee selv er udsat for større udgifter til at købe rettigheder til tv-kanaler og streamingtjenester.

Men det preller af på kunderne, mener han. De vil i stedet hæfte sig ved, at de nu skal betale alt fra 10 til 40 kroner mere om måneden.

Stigninger, som i mange tilfælde sender den månedlige udgift til tv op over 600 kroner om måneden.

FAKTA: Sådan stiger priserne YouSee har meldt ud, at man fra 1. januar 2021 lukker muligheden for at høre radio via tv-pakken. Ekstrakanalen lukker. Disney XD bliver lukket af Disney. I stedet putter YouSee Nick Toons ind i den store pakke. Prisstigninger er som følger: Grundpakke: +10 kroner Mellempakke: +20 kroner Fuldpakken: +20 kroner Bland selv 10 point: + 20 kroner Bland selv 20 point: +30 kroner Bland selv 36 point: +40 kroner Kilde: YouSee

»Det er jo et helt tosset prisniveau, må man bare erkende. Når prisen ender på sådan et niveau, så er det også naturlig konsekvens, at der er mange kunder, som ligesom vågner op og siger: 'Har jeg virkelig brug for det her?',« siger Claus Bülow Christensen:

»Når man sender den her type prisstigninger ud, så bliver kunderne opmærksomme på, hvad de egentlig betaler, og det motiverer mange til at se på, om det kan gøres billigere. Det er jo et problem for YouSee.«

Der er dog – trods alt – en mening med tingene, vurderer Claus Bülow Christensen. Prisstigningerne i sig selv indbringer YouSee et stort beløb.

Hvis YouSees godt en million tv-kunder alle skal betale 20 kroner mere om måneden, er der tale om en meromsætningen på mindst 240 millioner kroner over et år.

Selv om nogle af de penge går til dyrere rettigheder, og en del kunder vil opsige deres tv-pakke, vil der stadigvæk være en økonomisk gevinst at hente for YouSee, vurderer Claus Bülow Christensen:

»De har regnet på det her i forhold til, hvad det koster af kunder. Man sparer stadigvæk penge på ikke at skulle betale for rettighederne til Discoverys kanaler. De har stadigvæk en stor volumen af kunder. Så det her er formentlig en god forretning lige nu og her.«

Over for B.T. forklarede YouSees direktør, Jacob Mortensen, tirsdag, at YouSee hæver priserne, fordi rettighederne er blevet dyrere for dem.

Han mener også, at stigningerne er fair.

»Det synes jeg helt sikkert, det er. Der har ikke været prisstigninger på tv-pakker det seneste år. Vi har slet ikke hævet priserne på bland selv, siden vi lancerede det i 2014,« sagde Jacob Mortensen:

»I det lys synes jeg faktisk, at det her er fair. Den enkelte kunde må jo forholde sig til det. Men jeg synes, at det er fair, og at vi har sikret, at stigninger er holdt nede.«