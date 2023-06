Efter 15 år er det slut for Carl-Åke Carlsson.

Han stopper som topchef i det danske medicinalselskab Xellia Pharmaceuticals, fremgår det af en pressemeddelelse.

Virksomhedens bestyrelseformand, Steen Riisgaard, kommer i den forbindelse med en tak for indsatsen til nordmanden.

»Carl-Åke Carlsson har med sin visionære tankegang, eksekvering og tillid til folk være afgørende for rejsen,« som det blandt andet lyder.

Der er ikke nærmere information om, hvorfor der senere i år skal skiftes ud på direktørposten.

Trods årlige omsætninger på lige over eller under to milliarder kroner har der – foruden et overskud på knap 400 millioner i 2019 – i de seneste fem år været røde tal på trecifrede millionbeløb i det københavnske selskab.

Xellia Pharmaceuticals er ejet af Novo Holdings, Novo Nordisks moderselskab.

Den danske medicinalkæmpe prøvede har dog de seneste år forgæves forsøgt at sælge virksomheden. Det har Børsen tidligere beskrevet.

Den nye chef for Xellia Pharmaceutical er allerede fundet.

Østrigske Michael Kocher vil efter planen overtage stolen i det københavnske hovedkontor 1. oktober

Bestyrelsesformand Steen Riisgaard kalder ham for »et perfekt match« i forhold til de fremtidige ambitioner.