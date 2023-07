Den står på sorte skyer i det danske sommervejr, men også på det danske mobilmarked.

Den store danske mobilgigant 3 har haft et godt regnskabskvartal, men topchef Morten Christiansen råber dog stadig vagt i gevær i et interview med finansmediet Børsen.

»Det er fint, at vi har haft et godt kvartal, men strukturelt er der en sort sky over branchen,« siger den administrerende direktør.

Teleselskabet er tredjestørst i Danmark og havde en fremgang på 22.000 nye kunder, som er en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Men hvis man kigger på det samlede billede i branchen, så mener Morten Christiansen, at det langt fra er fryd og gammen.

Han mener nemlig, at problemet bunder i hele Europa. Her er samtlige aktører i branchen pressede.

For mens man i USA kun har tre forskellige mobilnetværk, så har man 102 i Europa.

I Danmark deles de danske kunder imellem fire store selskaber – TDC Net, Telia, Telenor og 3 – om tre separate mobilnetværk. De fire store netværks ejer også alle de andre små selskaber.

Til sammenligning har Storbritannien fire selskaber og to netværk til en befolkning, der er ti gange større end den danske, skriver Børsen.