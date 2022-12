Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det udløste jubel i Norge, da Rema 1000 fredag aften annoncerede, at kæden har købt 114 af Aldis 188 butikker i Danmark.

Her sad chefen for Reitan Retail, Ole Robert Reitan, som ejer Rema 1000, nemlig og færddiggjorde købsprocessen.

Overfor det norske medie DN fortæller Ole Robert Reitan, som er Reitan-arving og direktør for Reitan Retail, at opkøbet var en stor oplevelse.

»Det er en stor dag for Reitan-gruppen. Det er den stærkeste oplevelse, jeg har haft,« siger Ole Reitan til DN.

På Twitter jublede Ole Robert Reitan også, da han fredag afsted tweetede et billede af sig selv med armene i vejret og teksten:

»Nogle øjeblikke varer evigt. Dette vil jeg tage med mig livet ud. I eftermiddag underskrev jeg en aftale om, at Rema 1000 Danmark køber det meste af Aldi's dagligvarenetværk i Danmark. 43 år efter min far tog på studietur til Tyskland for at studere præcis, hvordan Aldi drev en butik.«

Ifølge mediet DN fortæller Reitan, at Aldi henvendte sig til Rema 1000 for at indlede en salgsproces, da Aldi havde besluttet sig for at lukke i Danmark.

Det endte altså i, at Rema 1000 overtog 114 af Aldis butikker og 1.600 af 2.800 Aldi-medarbejdere.

Handlen skal nu godkendes af de danske konkurrencemyndigheder.