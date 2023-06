Alene i sidste måned var omkring 900.000 passagerer forsinket, og i april blev omkring en million passagerer forsinket.

De seneste tre måneder har Københavns Lufthavn været plaget af massive forsinkelser og aflysninger, da man er i mangel på flyveledere, som skal dirigere flytrafikken.

Lufthavnen forventer, at udfordringerne fortsætter ind i sommermånederne.

Derfor kan man også se ind i en lang periode med rejseglade kunder, der lige pludselig er blevet meget bekymrede. Det skriver Børsen.

Her forklarer Jan Vendelbo, direktør for chartergiganten Spies og formand for brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark, at deres kunder er usikre og bekymrede. Selv er man nervøs hos Spies.

»Vi kan klart fornemme, at mange af vores kunder bliver usikre i takt med, at højsæsonen nærmer sig.«

Skal du flyve fra Københavns Lufthavn til sommer?

Han forklarer yderligere, at Spies selv er ganske nervøs, da man ikke kan oplyse noget konkret til kunderne.

Tal fra sidste år viser, at tæt på ni millioner mennesker vil samlet rejse igennem de fire største lufthavne i Danmark – København, Billund, Aarhus og Aalborg – i løbet af sommeren.

Hvis man er så uheldig at misse sin ferie, ser det også sort ud for de ramte passagerer. For det ser ikke ud til, at man kan få kompensation.

Det vurderer Forbrugerrådet Tænk og Flyforsinkelser.dk, der er et selskab, der opkræver erstatning og kompensation fra flyselskaberne på forsinkede passagerers vegne.

Det skyldes, at der er tale om en særlig omstændighed. Mangel på flyveledere i kontroltårnene forsinker afgange, og det kan flyselskaberne ikke gøre noget ved.

»Der er ikke krav på den ekstra kompensation, man normalt får ved forsinkelser eller aflysninger, hvis problemerne skyldes manglende flyveledere,« siger Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Ved normale omstændigheder kan flypassagerer få 200 euro i kompensation for et meget forsinket eller aflyst fly på en kort distance, 400 euro på mellemdistance og 600 euro på en lang distance.

Det er denne kompensation, som passagererne i Københavns Lufthavn kan vinke farvel til.