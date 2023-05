Forbrugerrådet Tænk har onsdag frarådet alle danskere at sælge deres varer hos auktionshuset Lauritz.com.

Til B.T. fortalte rådets direktør, Mads Reinholdt, at »man nu er så langt ude forholdet mellem forbruger og virksomhed, at vi fraråder salg af varer. For vi er nået så langt ud, at vi ikke ved, om folk overhovedet får deres penge tilbage.«

Nu reagerer Lauritz.com på udmeldingen fra Forbrugerrådet.

I en mail til B.T. skriver administrerende direktør Mette Rode Sundstrøm, at man ikke er enige i meldingen fra Mads Reinholdt.

»Vi er ikke enige med den private organisation Forbrugerrådet Tænk. Vi har altid afregnet alle vores sælgere, hvilket vi også gør nu. Vi beklager mange gange, at en del af vores sælgere oplever en forsinkelse i deres afregninger.«

»Det lever selvsagt ikke op til vores normale serviceniveau. Vi arbejder på at indhente forsinkelserne, og kunderne får dermed deres penge hurtigst muligt.«

Meldingen fra Forbrugerrådet Tænk kommer blandt andet efter en længere række af historier om utilfredse kunder, der ikke får deres penge for solgte varer inden for de aftalte frister.

Auktionshuset har længe været i økonomiske problemer og kæmpet med massiv gæld, og det er anden gang inden for tre måneder, at ventetiden på udbetaling bliver forlænget. I dag er fristen fuldstændig fjernet.

Lauritz.com formidler salg for deres brugere, men inden sælgerne får deres penge fra salget, bruger auktionshuset pengene til at skabe likviditet. I for lang tid, lyder kritikken fra både sælgere og forbrugerråd. Foto: Foto: Søren Breiting Vis mere Lauritz.com formidler salg for deres brugere, men inden sælgerne får deres penge fra salget, bruger auktionshuset pengene til at skabe likviditet. I for lang tid, lyder kritikken fra både sælgere og forbrugerråd. Foto: Foto: Søren Breiting

Ifølge Mette Rode Sundstrøm skyldes årsagen til den forlængede afregningstid blandt andet den generelle afmatning, vi oplever i markedet som konsekvens af uroen i Europa.

»Som mange andre firmaer inden for langvarige forbrugsgoder mærker vi, hvordan forbrugskrisen i Danmark og internationalt påvirker købsadfærden. Forbrugerne er mere forsigtige og holder mere på pengene. Efter en lovende start på året har vi registreret et pludselig fald i vores omsætning.«

»Generelt er vores sælgende kunder stadig interesserede i at indlevere varer til salg på Lauritz.com, fordi et auktionssalg kan bidrage til husholdningsøkonomien for private sælgere; ligesom mange professionelle virksomheder ønsker at sælge hos os, eftersom de kæmper med en omsætningsnedgang i deres egne virksomheder; for eksempel butikker og designproducenter.«

Administrerende direktør Mette Rode Sundstrøm forklarer yderligere, at man arbejder hårdnakket på at skaffe ny finansiering til et større økonomisk råderum.

»Vi arbejder aktuelt på at sikre en ny finansiering på både kortere og længere sigt.«

»Det drejer sig om flere forhandlingsspor, der skal give os et større økonomisk råderum til at håndtere de aktuelle usædvanlige fluktuationer i vores salg, men også muligheden for på sigt at ekspandere lauritz.com inden for udvalgte varekategorier og uden for Danmarks grænser," lyder det.