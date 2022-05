Jais Valeur, der er topchef i Danish Crown, varsler dårlige nyheder til danskerne.

På grund af den høje inflation, som får omkostningerne på slagterierne og hos landmændene til at stige endnu hurtigere, samt de stigende fødevarepriser, så bliver det svært at holde priserne nede.

Det forklarer Valeur til finansmediet Finans.

»Jeg vil vurdere, at vi i virksomheden Danish Crown vil se omkostningerne til især transport, energi og emballage stige med omkring 1 milliard kroner i år,« vurderer Jais Valeur og fortsætter:

»Dertil kommer, at produktionsomkostningerne ude hos vores andelshavere er steget omkring 4 kroner per kilo svinekød. Med 1,2 milliarder kilo svarer det til 4,8 milliarder kroner i ekstra omkostninger ude på gårdene.«

Det betyder med andre ord, at Danish Crowns salgspriser samlet hæves med knap 6 milliarder blot for at neutralisere omkostningsstigningerne på slagterierne og gårdene.

ARKIVFOTO 2012 fra Danish Crown i Ringsted. (Foto: LISELOTTE SABROE/Scanpix 2017) Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere ARKIVFOTO 2012 fra Danish Crown i Ringsted. (Foto: LISELOTTE SABROE/Scanpix 2017) Foto: LISELOTTE SABROE

Og det er især priserne på svinekød, som kommer til at få et ordentlig prisskub.

Danish Crown har ifølge eget halvårsregnskab kæmpet med at indhente deres omkostninger.

Denne kamp har været særlig hård for slagterisektoren i Europa, fordi markederne her er overforsynede med svinekød.

Det skyldes blandt andet, at enorme mængder kød ikke længere kan sælges i Kina.

Det bliver i stedet omdirigeret til nærmarkederne i Europa, hvor forbruget tilmed viger.

Resultatet er et overudbud, som gør det yderst vanskeligt for Danish Crown at hæve priserne hurtigt nok, for at dække omkostningerne.

Hos Salling Group, der blandt andet forhandler kød fra Danish Crown, har man indført et tiltag, der skal pause inflationen. Tidligere på ugen meddelte de, at der til og med slutningen af oktober indføres prisloft på 100 varer i Netto og 200 varer i Bilka og Føtex.

»Vi deler økonomernes forventning om, at inflationen fortsætter, og at priserne dermed vil stige resten af året. Kunderne er de seneste mange måneder blevet mødt af voldsomme prisstigninger på alt fra benzin til mælk,« lyder det fra administrerende direktør i Salling Group, Per Bank.

Han fortsætter:

»Vi garanterer derfor, at prisen på de udvalgte basisdagligvarer ikke udvikler sig yderligere de næste fem måneder på trods af stigende inflation og højere priser hos vores leverandører.«