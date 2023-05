Pensionsselskabet Velliv har fyret topchefen Steen Michael Erichsen.

Velliv skriver i en pressemeddelelse, at han bliver fyret fordi, at han har foretaget en 'disposition i forhold til sin private opsparing, som ikke er forenelig med stillingen.'

I pressemeddelelsen udtaler Anne Broeng, der er bestyrelsesformand i Velliv:

»Det er med beklagelse, at vi må sige farvel til Steen Michael Erichsen. Steen Michael har i sine 15 år som ceo (administrerende direktør, red.) været med til at drive en kolossal udvikling. Velliv er således fire gange på fem år udnævnt som årets pensionsselskab – Blandt andet i kraft af høj vækst, lave omkostninger og gode langsigtede afkast. Den store indsats kvitterer vi for og ønsker Steen Michael Erichsen det bedste fremover.«

Ifølge Børsen blev Steen Michael Erichsen udnævnt som administrerende direktør i Velliv i 2008, der dengang var ejet af Nordea.

Selskabets kommercielle direktør, Morten Møller, er konstitueret som topchef.