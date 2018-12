Fejlen, der bare ikke må ske, er sket for chokoladeproducenten Toms.

I et ukendt antal af julekalendrene er der der nemlig sket en fejl, så flere låger er helt tomme, mens andre nærmest ikke kan åbnes.

Flere frustrerede kunder melder om problemet på Toms' Facebook-side. Eksempelvis Lone Olsen, der næsten ikke kunne få låge nummer 2 op, fordi chokoladen lå forkert.

Toms erkender blankt, at der er sket en fejl i produktionen.

»Vi har konstateret, at drillenissen har været på spil, og at plastikbakken med chokolade desværre vender forkert i et antal Toms-julekalendere. Chokoladen er derfor ikke placeret korrekt i forhold til kalenderlågernes åbning. Vi beklager naturligvis fejlen,« forklarer Lea Holm, der er kommunikationschef hos Toms.

Hun har også et løsningsforslag til kunderne.

»Heldigvis kan det løses ved, at man forsigtigt åbner kalenderen i bunden, og dernæst vender bakken,« siger hun.

Der er tale om Toms julekalendre med påskriften 'Juleeleventyr', som har en samlet vægt på 278 gram. Der skulle ikke være fejl i Toms øvrige julekalendre.