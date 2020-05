Der var lagt op til et klassisk biografbrag, da superstjernen Tom Hanks for få måneder siden for alvor gik i gang med at reklamere for sit næste filmprojekt om Anden Verdenskrig, 'Greyhound'.

Tankerne blev straks ledt hen på hans rolle i filmen 'Saving Private Ryan' og hans funktion som producer i serierne 'Band of Brothers' og 'The Pacific'. Men oscar-vinderens seneste blockbuster om krigen bliver ikke nogen blockbuster. Den kommer slet ikke i biografen.

I den forgangne uge skete der nemlig en udvikling, som det amerikanske medie Deadline beskrev som decideret ‘chokerende’, da de frembragte historien.

'Greyhound' skulle egentlig have biografpremiere i hele verden i maj. Den dato blev så skubbet til juni, fordi biografer verden over har haft lukket på grund af coronakrisen.

Tom Hanks må sande, at han film Greyhound, som han selv har skrevet og medvirker i, ikke kommer i biograferne. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Tom Hanks må sande, at han film Greyhound, som han selv har skrevet og medvirker i, ikke kommer i biograferne. Foto: ERIC GAILLARD

Og så slap tålmodigheden umiddelbart op.

Pludselig blev 'Greyhound' sendt ud i en budrunde hos verdens førende streamingtjenester. Den relativt nye tjeneste Apple Tv+ endte som vinder.

De betaler omkring 450 millioner kroner for rettighederne til at vise storfilmen. Sony Pictures Entertainment, der har distributionsrettighederne til filmen, har bekræftet, at den er solgt til Apple.

Det bliver første gang, en Tom Hanks-film ikke bliver vist i biografen. Derfor måtte han også ind over og personligt godkende, at filmen ryger ud på Apple Tv+.

Udviklingen er bemærkelsesværdig, fordi det skubber bag på en trend, der var under opsejling før coronakrisen, og som altså er blevet voldsomt accelereret, mens biograferne har haft coronalukket:

Film bliver sendt direkte ud til kunderne via streaming fremfor at have en periode i biografen først.

Men også det faktum at Apple går ind og betaler så meget for rettighederne til at vise filmen, vækker opsigt og tolkes som om, at tjenesten virkelig er klar til at røre på sig i kampen mod Amazon, Netflix og HBO.

»Apple vil givetvis bruge 'Greyhound' til at vinde abonnenter og prestige, så købsprisen afspejler også en form for marketing,« vurderer Rasmus Larsen, redaktør for Flatpanels.dk:

»I opstartsfasen handler det om at få seerne ind og snuse til sagerne, samtidig med, at man skal overbevise Hollywoods gamle garde om, at der er perspektiver i at samarbejde.«

Han peger på, at Apple Tv+ i forvejen har partnerskaber med blandt andre Steven Spielberg og Jennifer Aniston, og at Apple med tilgangen af Tom Hanks ‘sender et klart signal’.

Det er fortsat uvist, hvornår 'Greyhound' får premiere på Apple Tv+, men det forventes, at brugere af tjenesten i 100 lande får adgang til filmen samtidig.

Tom Hanks selv har endnu ikke kommenteret udviklingen.