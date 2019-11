Der er mange fælder, man som forbruger kan falde i, når man forsøger at gøre gode kup på Black Friday.

Nu påpeger Toldstyrelsen endnu en. Nemlig at man skal passe på kopivarer.

I en pressemeddelelse oplyses det, at de ser flere og flere kopivarer, der bliver bestilt hjem fra netbutikker uden for EU.

»Det er ikke ulovligt at købe kopivarer på nettet til privat brug, men man kan risikere, at varerne bliver tilbageholdt, da det er ulovligt for sælgeren at sælge kopivarer,« siger Preben Buchholtz, kontroldirektør i Toldstyrelsen.

Derfor kan man altså som forbruger risikerer at betale for et produkt, som ikke bare er en kopi, men som heller aldrig når frem.

De seneste fem år har Toldstyrelsen oplevet en stigning på 65 procent i antallet af sager med kopivarer. Alene i årets første ti måneder har der været næsten 6.300 sager.

Særligt parfume, merchandise, tøj, tilbehør til mobiltelefoner og sportssko, som er købt på nettet, beslaglægges i toldkontrollen.

I modsætning til når man handler i en fysisk butik, kan det være svært at vurdere, om en vare er ægte eller falsk. Og dermed også, om kvaliteten modsvarer prisen.

Seks spørgsmål, du bør stille dig selv, før du handler op nettet: Er der sprogfejl og skæve priser på netbutikken?

Er prisen mistænkelig lav?

Er hjemmesidens 'Om os'-side troværdig?

Er webadressen mærkelig?

Er betalingsmulighederne mistænkelige? Kilde: Toldstyrelsen

Dette gælder ikke mindst under Black Friday og Cyber Monday, hvor mange netbutikker skruer helt ned for priserne.

Netop derfor er der endnu større risiko for, at man på disse dage bliver lokket i fælden og kommer til at købe kopivarer.

Toldstyrelsen anbefaler derfor, at danske forbrugere benytter sig af hjemmesiden jegvælgerægte.dk, hvor man kan få gode råd til, hvordan man styrer udenom kopivarer, og hvordan man spotter en ulovlig hjemmeside.

På hjemmesiden kan man også få råd til, hvad man som forbruger skal gøre, hvis man alligevel kommer til at købe en kopivare.