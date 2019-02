Drømmer du om et soveværelse i hotelstil? Så skal du tage en tur til Kolding på fredag.

Mellem kl 12-15 forærer Hotel Scandic nemlig inventaret fra 21 af deres værelser væk. Og det er helt gratis.

Hoteldirektør Heidi Kjær siger, at det er tanker om bærdeygtighed, der har fået hotellet til at invitere klunsere og loppemarkedsentusiaster til at komme forbi.

»Vi skal af med gamle møbler, og det er oplagt at spørge, om nogle vil have dem, i stedet for at smide dem ud.«

Fredag rydder Scandic i Kolding 21 værelser i forbindelse med en nyrenovering. Alle møbler foræres væk. ARKIVFOTO Foto: Scandic Vis mere Fredag rydder Scandic i Kolding 21 værelser i forbindelse med en nyrenovering. Alle møbler foræres væk. ARKIVFOTO Foto: Scandic

Hvem som helst kan komme forbi og hente senge, lamper, garderobeskabe, gardiner og hvad der ellers hører til på et hotelværelse. Det eneste, der ikke må tages med er tv.

Betingelsen er, at man selv har en skruemaskine med, og selv fragter tingene væk.

Om der kommer én eller 1.000 for at hente møbler, ved hoteldirektøren ikke.

»Jeg lavede et opslag på Linkedin og på Facebook og er overvældet over interessen. Sidst jeg kiggede, var der 6.000, der havde set opslaget på Linkedin. Jeg ved ikke, hvor mange der har set det på Facebook - det er nok meget godt, for jeg kunne godt blive lidt beklemt.«

Kom og tøm et hotelværelse - helt gratis. ARKIVFOTO Foto: Scandic Vis mere Kom og tøm et hotelværelse - helt gratis. ARKIVFOTO Foto: Scandic

Møblerne er gratis, men Heidi Kjær håber, at de, der henter dem, til gengæld vil give en donation til Kolding foreningen ‘God jul til alle’, der samler ind for at kunne give økonomisk trængte børnefamilier en god jul.

»Det er helt op til de enkelte, om de vil give et bidrag. Vi synes, det er dejligt, hvis de gør det, men formålet med at forære møblerne væk er bæredygtighed.«

Det er første gang, at hotellet i Kolding forærer inventar væk, men i december måned gjorde Scandic i Roskilde det samme.

Dengang ryddede man 49 værelser og indsamlede 15.000 kr til Julemærkehjemmet.

»Vi bruger samme model som i Roskilde. Vi kan ikke lukke 200 mennesker op på etagen ad gangen. Derfor får alle et nummer, og så går man op i grupper,« siger hun.

Hvis fredag bliver en succes, gentager hotellet modellen, når de til foråret skal renovere den næste etage.

»Det bliver en god dag. Det er gratis, og jeg håber, at der bliver lidt til alle,« siger Heidi Kjær.