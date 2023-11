Tøjmærket Minimum har længe kæmpet for livet, og nu er selvskabet bag gået konkurs.

Det skriver Finans.dk.

For et halvt år siden var Minimum gennem en rekonstruktion, og det lykkedes da også i første omgang at redde brandet.

Nu skriver ledelsen imidlertid i en pressemeddelelse, at konkursen er en realitet.

Det er uvist, hvad der skal ske med de 30 medarbejdere, der er ansat.

Minimum skriver, at man arbejder på at drive mærket videre med nye ejere.

»Det er en rigtig ærgerlig situation, som vi gerne ville have været foruden, ikke mindst på grund af den usikkerhed, det betyder for medarbejderne,« siger Rasmus Nørgaard Bek, der er bestyrelsesformand i Minimum.

Minimum laver tøj til både mænd og kvinder.