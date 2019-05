En af danskernes foretrukne tøjbutikker på internettet vil fra slutningen af maj indføre nye gebyrer på fragt af varer.

Den populære side Zalando vil fremover kræve, at kunderne handler for et vist beløb, før de får gratis fragt.

Dermed kommer der et gebyr på kundernes små ordrer.

Zalando har allerede indført gebyret i Italien, Spanien, Storbritannien og Irland, hvilket har haft en positiv effekt for firmaet: Kunderne bestiller mere tøj.

Ifølge Zalandos finanschef, David Schroeder, har det nye gebyr ikke haft nogen negativ effekt på kundetilfredsheden, og derfor vil Zalando nu udbrede det til Danmark, Sverige, Finland og Norge ved udgangen af maj, skriver Reuters.

Zalando har haft enorm vækst siden opstarten i 2008 på grund af muligheden for gratis fragt og returnering af varer.

Men størrelsen på kundernes ordrer er faldet, i takt med at kunderne i højere grad bestiller tøjet på deres smartphone.

Det medfører øgede omkostninger på logistik, og derfor indfører firmaet nu minimumsgebyret.

Forventningen er, at kunderne vil samle endnu mere tøj og sko sammen i indkøbskurven, før de går til betalingssiden.

Zalando er Europas største internetbaserede tøjbutik.

På firmaets kernemarkeder, Tyskland, Østrig og Schweiz, slipper kunderne dog for gebyret, fordi de allerede bestiller store ordrer hjem.

Det er endnu uvist, hvor meget de danske kunder skal betale for at få gratis fragt.