Læs hele H&Ms svar her

H&M-gruppen er kategorisk imod, at tøj bliver affald, og det går fuldstændig imod vores arbejde med at skabe en mere cirkulær modebranche.



Vi tager disse resultater meget seriøst, og vores kunder kan føle sig sikre på, at det tøj, de afleverer til vores tøjindsamlingskasser, bliver taget hånd om ansvarligt. Sammen med vores betroede partner Remondis arbejder vi løbende på at forbedre indsamlings- og sorteringsprocesser og har fulgt op på resultaterne. Remondis konkluderer, at de sporede beklædningsgenstande med aktive signaler citeret i artiklen alle ankom til brugt- eller genbrugsvirksomheder, som er kendte og passende partnere.

Vi kræver, at vores partnere har strenge procedurer på plads for at sikre, at indsamlet tøj og tekstiler bliver taget hånd om på en ansvarlig måde, enten for at blive genbrugt som et produkt, solgt som brugt eller genanvendt, hvilket sikrer, at intet går til spilde.

Vi anerkender, at der stadig er brancheomspændende udfordringer, herunder ingen udviklet global infrastruktur til støtte for indsamling af brugte tekstiler og mangel på skalerbare genbrugsløsninger. H&M Group arbejder aktivt med og investerer i disse områder.

H&M-gruppen støtter de kommende EU-regler knyttet til affald og producentansvar for tekstiler. Vi er i løbende dialog med politikere om dette spørgsmål for at skabe et mere bæredygtigt system for hele industrien.