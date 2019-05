En regulær krig er brudt ud mellem to firmaer, der begge sælger holdningskorrigerende tøj. Firmaet Anodyne anklager konkurrenten Myposture for alt fra falsk markedsføring og vildledning til salg af billige kopiprodukter.

En praksis, der angiveligt koster Anodyne kassen.

Det skriver Finans.dk.

Tvisten startede for to år siden. Her havde Anodyne godt gang i en forretning, hvor de sælger holdningskorrigerende tøj.

Pludselige dykkede firmaet Myposture så op. De begyndte at markedsføre sig med materiale, der tilhørte Anodyne og solgte billige kopivarer fra Kina fremfor medicinsk godkendt tøj.

Sådan lyder det i hvert fald fra Kenneth Avnsted, indehaver af Anodyne. Myposture har erkendt, at de har brugt markedsføringsmateriale, der tilhørte Anodyne – hvilket de har betalt for.

I oktober fik Anodyne så også rettens ord for, at Myposture via indstillingerne på Google har udgivet sig for at være Anodyne, så kunder, der søgte på Anodynes produkter, i stedet blev dirigeret hen til Myposture.

Sagen frustrerer Anodynes direktør Kenneth Avnsted voldsomt.

»Det har meget kedelige konsekvenser for os. Vi har intet imod konkurrence, men konkurrencen skal ske på fair vilkår. Det er frustrerende, at Myposture gentagne gange bryder lovgivningen og markedsfører deres produkter som vores med en medicinsk effekt, når det langtfra er tilfældet,« siger Kenneth Avnsted til Finans.dk.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Myposture, men sagen er fortsat under efterforskning hos Østjyllands Politi.

Myposture, som senest fik et overskud på fem millioner kroner i seneste regnskabsår, afviser blankt beskyldningerne i en mail til Finans.dk.

Myposture appellerer til, at Anodyne lader sagen ligge, indtil en dommer har taget stilling til den.