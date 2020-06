Torsdag morgen møder B.T. Michael René, lektor på Københavns Professionshøjskole, på Sønder Boulevard i København. Vi har netop taget hul på årets hidtil varmeste dag.

Michael René er veloplagt. Han skal smage otte af de nye is, Premier Is og Frisko har sendt på gaden denne sommer i kampen om kunderne. Og det viser sig at være et stærkt felt med flere gode oplevelser.

Michael René har gennemført hundredvis af smagstests i sin karriere - heriblandt adskillige smagstests af is.

Nu giver han B.T.s læsere en gennemgang af otte af de isnyheder, danskerne kan smage denne sommer. De vurderes på en skala fra nul til seks stjerner.

Kinder Joy: Vaniljeis med kinderchokoladeis

Pris: 23 kroner. Vægt: 40 gram.

Michael René smager: »Den har konsistensen imod sig fra start. Jeg tror, børn vil have svært ved den her is.«

»Der er et rum med is, og der er et rum med legetøj. Jeg vil anbefale forældre, at man ikke tager låget af legetøjet, før man begynder at spise isen, ellers smelter isen.«

Kinder Joy Foto: Maren Urban Swart Vis mere Kinder Joy Foto: Maren Urban Swart

»Isen glider rundt. Der er lidt et teknisk problem i forhold til, hvordan børn skal få fat i den.«

»Man er ikke i tvivl om, hvad man spiser her. Der står Kinder over det hele. Men jeg savner noget knas.«

»Der kunne godt være chokoladestykker i. Den skuffer mig på flere måder. Smagen er meget enkel, prisen er helt i top.«

Gammeldags flødeis med kokos og mandel

Pris: 26 kroner. Vægt: 74 gram.

Michael René smager: »Der er masser af kokos og mandelstykker på. Jeg ser en bountystrand for mig.«

»Den er lidt sød med sød på og smager meget af kokos. Smagen af flødeis forsvinder lidt.«

»Det er negativt, at smagen af flødeis forsvinder, men det smager godt.«

Gammeldags flødeis kokos/mandel Foto: Maren Urban Swart Vis mere Gammeldags flødeis kokos/mandel Foto: Maren Urban Swart

»Smagen af kokos er dog en anelse for kraftig, og jeg kunne godt bruge en stærkere smag af mandel og flødeis.«

Gammeldags flødeis, saltkaramel

Pris: 26 kroner. Vægt: 68 gram.

Michael René smager: »Den ser lidt hjemmelavet ud, den her is. Der en ret kraftig smag af karamel.«

Gammeldags flødeis saltkaramel Foto: Maren Urban Swart Vis mere Gammeldags flødeis saltkaramel Foto: Maren Urban Swart

»Karamelovertræk knaser ikke på samme måde som chokoladeovertræk, men det kan man heller ikke forvente. Det smelter også lidt hurtigere, fordi overtrækket er tyndere.«

»Den smager meget af karamel, men wow, der er også meget salt i. Den bonner kraftigt ud smagsmæssigt.«

»Den smager egentlig godt. Men det kammer over i forhold til karamelsmagen. Man mister smagen af flødeis. Balancen er ikke helt god.«

Magnum Ruby: Lyserødt chokoladeovertræk med frugtig smag

Pris: 27 kroner. Vægt: 72 gram.

Michael René smager: »Det er en ret flot is. Den er elegant. Den knaser dejligt.«

»Chokoladen smager meget af hindbær, og hindbæren inde i vaniljeisen styrker også den smag.«

»Den gør, hvad den skal. Jeg kan godt lide konsistensen, og den er dejligt frisk i det. Hvis man er i tvivl, om man vil have en smoothie eller en is, så er det den her, man skal have.«

Magnum Ruby Foto: Maren Urban Swart Vis mere Magnum Ruby Foto: Maren Urban Swart

»Den er måske lidt for mælkeagtig i stedet for fløde, så den ender ikke helt med topkarakter.«

Magnum Vegan Almond, vegansk is.

Pris: 27 kroner. Vægt: 72 gram.

Michael René smager: »Chokoladen er tyk. Den er til den mørke side. Isen er lidt blødere end flødeis, men veganske is har generelt lidt sværere ved at holde konsistensen.«

Magnum Vegan Foto: Maren Urban Swart Vis mere Magnum Vegan Foto: Maren Urban Swart

»Fordelen ved den her is er, at chokoladen holder på isen.«

»Den smager godt. Man skulle tro, det her var en flødeis, og det kan altså godt være svært at få en vegansk is til at smage sådan.«

»Den er tæt på at få seks stjerner, men den ender på fem, fordi den smelter for hurtigt. Jeg var lige ved at få is på trøjen.«

Cornetto Mermaid: pink isvaffel med smag af hindbær og matcha

Pris: 27 kroner. Vægt: 79 gram.

Michael René smager: »Smagen af hindbæris er lidt nedtonet, så det er godt, at de har toppet den med hindbærsyltetøj, for det hjælper til at give en lidt kraftigere smag.«

»Matcha-isen giver et friskt modspil til den kraftige smag af hindbær, og det giver også et godt udtryk visuelt.«

»Vaflen er fyldt med chokolade, og det giver noget bitterhed. Så der er sødme og syrlighed i toppen og bitterhed i bunden. Chokoladen er en positiv overraskelse. Det giver en dejlig bitterhed.«

Cornetto Mermaid Foto: Maren Urban Swart Vis mere Cornetto Mermaid Foto: Maren Urban Swart

»Den smager godt. Den ser godt ud.«

Popstar: Tuttifrutti med poppende stjernestøv

Pris: 20 kroner. Vægt: 58 gram.

Michael René smager: »Den prikker og larmer meget i munden. Den smager virkelig af tuttifrutti.«

Popstar Foto: Maren Urban Swart Vis mere Popstar Foto: Maren Urban Swart

»Det er ren slik-møder-is. Er man i tvivl, om man skal købe en slikpose eller en is, så får man begge dele her.«

»Det er meget originalt, og jeg er faktisk ret begejstret. Det er lidt af en happening at spise den. Det er en event-is.«

»Man får en oplevelse her, og det, ved jeg, betyder meget for børn. Der er en ekstra dimension. Det er en klar topkarakter, når vi snakker is til børn.«

VegaNice: Vaffelis med vegansk is choko/mint

Pris: 30 kroner. Vægt: 92 gram.

Michael René smager: »Wow - vaflen er helt sort. Man tror, det er lakrids, men det er det ikke. Isen er opdelt mellem mint og chokolade. Jeg kan slet ikke få tankerne væk fra After Eight.«

»Vaflen er tyk og overtrukket af chokolade hele vejen indeni. Det gør, at den holder bedre på isen. Det gør også, at der er noget bittert op mod det søde.«

»Man ville aldrig opdage, at den her is er vegansk, hvis ikke man vidste det i forvejen.«

VegaNice Foto: Maren Urban Swart Vis mere VegaNice Foto: Maren Urban Swart

»Der er også en prop af chokolade i bunden. Jeg er meget positivt overrasket.«