Jeg kunne have valgt flere modeller for denne klumme. Et tilbageblik på 2022 i privatøkonomiens tegn? Ellers tak. For deprimerende.

En dybere beskrivelse af prognoser for 2023 med stigende arbejdsløshed, faldende huspriser og recession? Også et 'eller tak' herfra.

Så jeg er gået med et par lyspunkter. Du får dem her.

Løn

Der er lagt op til meget hårde overenskomstforhandlinger til foråret, når både det private og det offentlige skal forhandle aftaler på plads.

En ting tør jeg dog godt sige med relativt stor sikkerhed: Er du lønmodtager, kommer du til at opleve lønstigninger, der ligger et godt stykke over, hvad du ellers har oplevet de seneste mange år.

Sjældent har lønmodtagerne stået med så gode kort på hånden og så tunge argumenter på vej ind i en forhandling.

Reallønnen for danskerne er faldet med mellem seks og syv procent i 2022 på grund af buldrende inflation og lønudvikling, der langtfra er fulgt med.

Købekraften er blevet udhulet noget så eftertrykkeligt, og det har efterhånden også sat sig i forbruget ude i butikkerne, som er vigende.

Arbejdsgiverne kommer til at kæmpe med næb og kløer og stritte markant imod, og de vil servere en modfortælling om, at de også er under pres, at der er recession på vej og meget andet godt.

Det er også helt fint. Men alle er nok på nuværende tidspunkt klar over – også arbejdsgiverne – at der er behov for nogle helt andre lønstigningstakter, end vi er vant til.

Arbejdsgiverne slipper næppe for at give lønstigninger, der ligger markant over det niveau, vi har set i de seneste overenskomster.

Det kommer nok ikke til at betyde, at de tab, du har indkasseret på lønnen i 2022, indhentes. Men der kommer penge. Og det kan man altid bruge.

Politik

Vi har fået en SVM-regering, og også her kommer der nogle lyspunkter økonomisk.

Der kommer skattelettelser i bunden, skattelettelser i toppen, pensionisterne får noget mere i forbindelse med ældrecheck, og der er lagt op til mere inflationshjælp.

Det siger SVM i hvert fald, og mon ikke det holder, når nu den regering har et flertal i sig selv?

Det kommer selvfølgelig til at svinge ret meget, hvad det her betyder for din privatøkonomi specifikt, alt efter indkomst, men lidt flere penge kommer der.

Og apropos inflationshjælp: Allerede fra januar forsvinder elafgiften i seks måneder, og børnefamilierne får 600 kroner ekstra i børnepenge pr. barn i januars udbetaling.

Så igen: Det er ikke noget, der genopretter den privatøkonomiske balance, men det er trods alt små lys.

Vi starter 2023 med ja-hatten på. Godt nytår!