Tidligere på ugen krakkede den amerikanske First Republic Bank, men nu er to andre banker kommet i fokus. Tirsdag faldt deres aktier som sten på børsen.

2023 har indtil videre været et særdeles hårdt år for det amerikanske bankmarked.

I starten af marts krakkede Silicon Valley Bank, få dage senere fulgte Signature Bank, og i denne uge kom turen så til First Republic Bank.

Sidstnævnte blev overtaget af kæmpen J.P. Morgen, efter at myndighederne havde overtaget den skrantende bank. Men det har ikke stoppet tumulten på markedet.

I tirsdagens handel kom de to banker Pacwest og Western Alliance i fokus på den kedelige måde:

Aktiekursen på Pacwest dykkede kraftigt, og aktien blev sågar sat midlertidigt i børspause. Handlen blev genoptaget, men aktien endte et fald på 27,8 procent for dagen.

Western Alliance faldt med 15,1 procent.

Spekulanter på banen

Ifølge Financial Times kan man sammenligne situationen i både Pacwest og Western Alliance med det, der skete for Silicon Valley Bank og First Republic.

Og det kan have vækket investorer, som spekulerer i et krak.

»De går fra den svageste bank til den svageste bank. Og det er ikke kun shortsælgerne, men også kunderne, som spørger, om deres indskud er sikret,« siger Chris Whalen, som er formand for Whalen Global Advisors, til Financial Times.

Tirsdag var det imidlertid ikke kun de små banker, som havde det svært på børsen i USA.

Goldman Sachs og Morgan Stanley faldt med omkring 2 procent, mens J.P. Morgans aktie faldt med 1,6 procent.

Investorer advarer

Så sent som i forgårs advarede en række prominente investorer i USA om, at man ikke nødvendigvis skulle afblæse frygten for markant markedsuro, fordi First Republic Bank var blevet overtaget af J.P. Morgan.

»Der er lidt en tendens til, at man drager et lettelsens suk på en dag som denne,« sagde David Hunt, topchef i kapitalforvalteren PGIM.

»Men faktisk begynder vi først nu at se påvirkningen på amerikansk økonomi,« tilføjede han.

Denne artikel er oprindeligt publiceret hos Berlingske.