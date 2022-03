Få dine varer leveret på under 30 minutter.

Nogenlunde den besked markedsfører to fremadstormende leveringstjenester sig med i København i disse dage, og det er et budskab, kunderne køber ind på. Men kan de holde, hvad de lover, og stå distancen, når de bliver trykprøvet?

Det spørgsmål satte B.T. sig for at besvare 22. marts, da vi gennemførte en test af de to onlinebutikker Wolt Market og Gorillas, som for alvor er vundet frem i København det seneste år.

Helt konkret bestilte B.T.s forbrugerredaktion ingredienserne til mange danskeres hofret: spaghetti bolognese.

Til venstre indkøbskurven fra Wolt Market, til højre indkøbskurven fra Gorillas. Vis mere Til venstre indkøbskurven fra Wolt Market, til højre indkøbskurven fra Gorillas.

Og så tog vi tid på dem. Se, hvem der kom hurtigst med varerne i videoen i toppen af artiklen.

Derudover vurderede vi udvalget hos de to butikker, appen og priserne, og så kårede vi ellers en vinder. Vores vurderinger kan du se i det følgende:

Gorillas

Levering

Varerne blev leveret hurtigere end forventet. Gorillas skrev, at de ville være fremme på 19 minutter, men allerede 10 minutter senere stod cykelbuddet ved hoveddøren.

Dejligt! Eller er det? Ligesom når man bestiller en taxa, kan det både være fedt og mindre fedt, at den melder sin ankomst før tid. Og når man på appen ikke får besked om, at leveringen kommer hurtigere end forventet, kan det måske være ubelejligt.

Brugervenlighed

Appen er super brugervenlig! Det er nemt at søge varerne frem, så man får hurtigt overstået sit indkøb.

Her kan du få leveret Wolt Market København

Aarhus

Aalborg

Odense Gorillas København

Aarhus

Pris

Vi bestilte ti varer til spaghetti bolognese for 171,55 kroner. Dertil kom fire kroner for pose og 29 kroner for levering. Altså, 204,55 kroner i alt.

Sortimentet er ikke så stort, så flere varer har de slet ikke, og nogle kan kun købes i en økologisk udgave.

Leveringsprisen er fast, og der er ingen minimumsgrænse for levering. Det trækker helt klart op. Priserne virker relativt lave. Ser man bort fra kategorien 'spar på spildet', er der dog ingen tilbud at hente.

Wolt Market

Levering

Der var ikke langt fra bestilling til levering. Faktisk kun ti minutter. Og modsat Gorillas blev tidsestimatet overholdt. I appen blev der talt ned, fra bestillingen gik igennem, til de var fremme. Smart!

Brugervenlighed

Wolt Market er butikker i den etablerede app, der også leverer alt fra takeaway til blomster. Varekategorierne er tydelige, men det er bøvlet at søge nogle af varerne frem.

Søger man for eksempel efter 'basilikum', kommer både gin og babymad før krydderiet. Man skal altså lede efter flere af varerne, og det trækker ned.

Det købte vi Nogle af varene havde Wolt Market og Gorillas ikke i samme mængde. Omregner man varerne, så de matcher hinandens vægt, bliver kurvens pris hos Wolt Market 169,26 kroner og 175,88 kroner hor Gorillas. Altså slår Wolt Market Gorillas med 6,62 kroner. Det købte vi Spaghetti 1 kilo

Hakkede tomater 400 gram

Løg 1 kilo

Hvidløg 100 gram

Kahhet oksekød 400 gram (4-7%)

Gulerødder 1 kilo

Tørret basilikum 10 gram

Hel parmesan 200 gram

Hvidløgsbrød frost 350 gram

Tomatpuré 130 gram

Pris

At handle ind hos Wolt Market var 9,05 kroner billigere end hos Gorillas. 169,50 kroner for de ti varer. Hertil fire kroner for poser, tre kroner i tillæg for lille levering og 19 kroner i levering. I alt 195,50 kroner.

Ligesom hos Gorillas findes nogle af varerne kun i en økologisk variant, blandt andet løg og hvidløg. Til gengæld kan man her både finde tilbud og datovarer, der sælges til okay priser.

Leveringsprisen afhænger af, hvor du befinder dig. Den svinger fra 19 kroner til 49 kroner. Det er et bredt spænd! Man skal desuden bestille for mindst 75 kroner for overhovedet at få det leveret, til gengæld er fragten gratis, hvis man bestiller for mere end 300 kroner.

Resultatet

Der er ikke meget dårligt at sige om hverken Wolt Market eller Gorillas. Det fungerer, det er nemt, og priserne er faktisk okay.

Men Gorillas løber med sejren. Årsagen er, at der hos Gorillas er en fast leveringspris på 29 kroner, der er ikke nogen minimumsgrænse for bestilling, og deres app er bedre end Wolt Markets.