Mandag den 31. oktober og tirsdag den 1. november er to store dage – også i landets butikker.

Mandag er Halloween. Tirsdag er der folketingsvalg. I begge tilfælde er der gode sparemuligheder. Og så har jeg også et godt tip – synes jeg selv – til madlavningen tirsdag.

Halloween

Man kan ikke komme udenom det: Halloween er blevet en ret stor ting i Danmark.

Mandag klæder mange sig ud, laver slik eller ballade, spiser Halloween-kager eller -slik og gør alt muligt andet i den dur.

Men har du det lange lys på, er der faktisk en rimelig god sparemulighed her.

Allerede lørdag begyndte priserne for Halloween-ting at falde markant. Halv pris startede over weekenden. De priser kommer til at falde yderligere.

Lige om lidt er Halloween-varer usælgelige frem til oktober 2023. Butikkerne vil hellere af med det end at have det stående på lager. Så prisen styrtdykker.

Kostumer koster immervæk 299 kroner eksempelvis. Halloween-pynt koster hurtigt både 100, 200 og 300 kroner.

Kan du få det med 50, 60 eller 70 procent rabat, er det ikke så dårligt endda.

Du kan måske ikke mærke besparelsen lige nu og her. Men næste år går du ind til Halloween med et smil på læben.

Folketingsvalg

Der er noget helt specielt over en valgdag.

Stemningen er god ved valgstederne, inden dagen er omme er kortene blandet på Christiansborg – og så er der selvfølgelig stegt flæsk med persillesovs i rigtig mange husstande til aftensmad.

Det er aldrig dumt.

1: Tænk over, hvor du køber flæsk.

Flæsk er nemlig en seriøs slagvare i landets supermarkeder, og som B.T. kunne fortælle lørdag, er der stor forskel på kilopriserne for sådan en gang flæsk.

Du kan se et pristjek her.

Hvis du har is i maven, er der måske endnu flere penge at spare.

På samme måde som med Halloween-varerne har flæsk det nemlig med at falde rimelig markant i pris ud på aftenen – hvis der ellers er mere i kølemontren.

Butikkerne har købt voldsomme mængder flæsk hjem, og hvis salget er sløvere end ventet, begynder prisen at falde.

Hvis ikke det er sket på valgdagen, så sker det dagen efter. Flæsk kan man altid spise.

Og så til sidst: Et lille tip.

Der er ikke noget værre end gummisvær på sådan en gang stegt flæsk. Men det er der råd for. Jeg læste det personligt for et par år siden i en kogebog.

Det er meget, meget simpelt, men det virker:

Tag det første stykke flæsk og læg på en bradepande. Læg næste stykke flæsk halvt inde over det første stykke flæsk. Læg det tredje stykke flæsk halvt inde over det andet stykke flæsk – og sådan bliver du ved.

Nu er sværene vendt skråt opad og er det første, der bliver sprødt. Efter 10 minutter i ovnen tager du pladen ud, lægger skiverne ud på pladen med mellemrum og venter blot på, de er færdige.

Det virker!