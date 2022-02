Inflation og renter.

De to emner har for alvor fyldt meget de seneste uger og måneder i Danmark. Inflation, fordi en kedelig cocktail har skabt den højeste inflation i Danmark i over et årti. Renter, fordi de på kort tid er steget så meget, at renten på et boliglån eksempelvis er femdoblet på bare et år.

Men hvad betyder krigen i Ukraine for inflationen og renterne?

B.T. har bedt Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank, og Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, om at gøre os klogere.

Inflation

Inflationen – forbrugerpriserne – ramte i januar 4,3 procent i Danmark – det højeste niveau siden 2008. Kun én gang siden 1989 har forbrugerpriserne været ramt af højere stigninger end nu.

Hvad betyder krigen i Ukraine for inflationen?

»Det trækker i retning af højere inflation. Krigen påvirker udbuddet og dermed priserne på råvarer. Vi har allerede set gas, olie, hvede, aluminium og andre råvarer stige i pris, og vi forventer, at inflationen bliver trukket yderligere i vejret,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Det er jo ikke godt. Det er sådan et stød, man ikke vil se, for det kan både hæve inflationen og dæmpe væksten. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi kommer meget højere op end den nuværende inflation, men vi kommer heller ikke ned i inflationsniveau, som vi ellers havde forventet.«

Også Brian Friis Helmer vurderer, at krigen bringer stigende inflation med sig.

»Vi så jo energipriserne skyde op torsdag, og det er klart: Energipriserne har været med til at hive inflationen op, og det vil de jo blive ved med. Det er svært at sige konkret hvor meget, men lige nu peger det op for inflationen.«

Renter

I februar 2021 kostede et 30-årigt fastforrentet realkreditlån 0,5 procent i rente. Nu koster det 2,5 procent i rente, og meget tyder på, at det hedder 3 procent om få dage eller uger.

Hvad betyder krigen for renterne?

»Den stigende inflation kan være med til at påvirke renten. Til at starte med torsdag faldt de danske boligrenter lidt, men over dagen vendte de rundt og endte uændret. Usikkerheden er klart steget. Der kan komme bevægelser i alle retninger,« siger Brian Friis Helmer:

»Vi tror fortsat, at pilen peger op for renterne, for når vi ser de her inflationstal, så går det nok yderligere op.«

Louise Aggerstrøm Hansen:

»Selvom konflikten kan give højere energipriser, og dermed trække inflationen i vejret, så forventer vi på nuværende tidspunkt ikke, at centralbankerne vil hæve renten mere eller tidligere, end vi troede før invasionen,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Der er enormt meget usikkerhed, og især Den Europæiske Centralbank er bekymret for den negative effekt, som konflikten kan få på økonomien. Men meget kan nå at ændre sig hurtigt, så det er ikke helt nemt at spå om.«