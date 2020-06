Selvom du måske ikke tror det, så er der masser af penge i dine støvede skuffer, i skuret eller i kælderen.

Der er nemlig kommet så godt gang i markedet for brugte ting i Danmark, at hvis du kender din besøgelsestid og sætter de rigtige ting til salg på det rigtige tidspunkt, er der penge lige ned i lommen.

I 2019 købte 2,3 millioner danskere brugte ting, viser en analyse fra Nordea.

Og det gav kronede dage for sælgerne. Gennemsnitligt scorede de danskere, der solgte brugte ting i 2019, 6.966 kroner på deres aflagte ting og sager.

Men det handler om at være klog, hvis du vil sælge.

»En tommelfingerregel er, at man aldrig går galt i byen, hvis man sælger efter sæsonens præferencer – og gerne lidt før sæsonen starter, så er der færre sælgere i markedet,« siger Julie Schoen, redaktør for DBA Guide, DBA's online magasin.

Ved hjælp af data, som DBA har trukket for B.T., viser vi dig nu, hvilke varer du skal sætte til salg i hvilke måneder for at have bedst mulighed for at score en gevinst.

Når vi viser dig, hvad du skal sætte til salg i en måned, kan du regne med, at det er en vare, som der er størst efterspørgsel på en-to måneder fremefter. Derudover viser vi dig de varer, som der er færrest til salg af på det tidspunkt, hvilket betyder, at du har meget få konkurrenter til at komme af med varen.

Juni

Sælger godt de kommende måneder: alt til studie- og skolestart: skoletasker, cykelhjelme og fagbøger.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: kategorierne hobby – symaskiner, møntsamlinger osv. – og kategorien mobil og telefoni.

Juli

Sælger godt de kommende måneder: Møbler til at flytte hjemmefra: sovesofaer, spiseborde, spisestole og klædeskabe. Sportsudstyr.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Personbil, lastbil eller bus.

August

Sælger godt de kommende måneder: Konsoller, PlayStation, spil, gamingtastaturer, gaminghovedtelefoner og gamingmus.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Campingudstyr – vogne, autocampere, telte og campingmøbler.

September

Sælger godt de kommende måneder: Flyverdragter, vinterjakker, skitøj, vinterferier, skiferier og weekendophold.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Cykler.

Oktober

Sælger godt de kommende måneder: Alt, der kan bruges som julegave: bøger, plader, samlerobjekter.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Gummibåde, motorbåde, sejlbåde, sejl og reb.

November

Sælger godt de kommende måneder: Tænk stadig i salg af ting, som kan bruges som julegave. Eksempelvis: Royal Copenhagen, Sonos, Earpods, Lego, Nintendo Switch.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Motorcykler og tilbehør samt ATV'er.

December

Sælger godt de kommende måneder: Træningsudstyr, vægte, løbebånd, ski og skiudstyr.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Tilbehør til biler, motorcykler, festting til jul og nytår.

Januar

Sælger godt de kommende måneder: Alt til gaming – konsoller, PlayStation, spil, tastaturer, hovedtelefoner og mus.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Telte, campingvogne, autocampere, teltudstyr, motorcykler og både.

Februar

Sælger godt de kommende måneder: Både, bådudstyr, campingudstyr – luftmadrasser, campingvogne, autocampere, motorcykler, cykler og cykeludstyr.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Kategorien mobil og telefoni. Derfor har du en god chance for at tjene godt på en iPhone i februar, hvor det er det mest søgte, men har færre annoncer.

Marts

Sælger godt de kommende måneder: Alt til haven – havemøbler, trampoliner, legehuse, sandkasser, havehynder og cykler.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Sport og fritid som vægte og løbebånd.

April

Sælger godt de kommende måneder: Ting til sommerhuse/kolonihaver: ældre møbler, potter, pander og fliser. Derudover biler og biludstyr, sommertøj, sommerferier, sommerarrangementer.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: Hobbykategorien, så det er nu, du skal sælge din symaskine, møntsamlinger og dåser.

Maj

Sælger godt de kommende måneder: Grill – i alle former, havemøbler, campingvogne, autocampere, telte, kufferter, badetøj, strandtelte, billetter til festivaler og andre ting, der sker i sommeren.

Disse varer er der ikke mange af – du har næsten køberne for dig selv: I maj er der fald i annoncer for biltilbehør. Så det er nu, du skal sælge dine fælge, dæk, bilmotorer, gearkasser, bilhøjttalere og trailere.