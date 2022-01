»Det er ret vildt. Og faktisk også ret overraskende.«

Reaktionen kommer prompte, da B.T. torsdag middag får digital analytiker Claus Bülow Christensen i røret.

Han reagerer på en opgørelse, som blev bragt i Hollywood Reporter onsdag, og som oprindeligt er udarbejdet af European Audiovisual Observatory.

Rapporten indeholder flere dybt overraskende tal. Først og fremmest, at Netflix på under 10 år er gået fra slet ikke at være til stede i Europa til at være den tredjestørste tv-udbyder på det europæiske kontinent.

Kun Sky, som er til stede i England, Tyskland og Italien, og tyske ARD er større, når man måler ud fra omsætning.

»Det er vildt, og det er en meget voldsom position, Netflix indtager i Europa nu. Og grundlæggende er det udtryk for, at man på de lokale markeder i Europa – også i Danmark – har snorksovet i timen,« siger Claus Bülow Christensen, arrangør af Copenhagen Future TV Conference:

»Da Netflix var på vej, var der ingen, der troede på det. Tv-udbyderne var skeptiske, og de tog skyklapperne på, fordi de havde en fed forretning. Da Netflix så begyndte at være en succes, troede man ikke på, det ville fortsætte. Så man opstillede ikke seriøse alternativer i form af lokale streamingtjenester.«

Og nu står Netflix så altså som den tredjestørste tv-spiller i Europa.

En position, som er opnået på under 10 år.

»Netflix er en damptrommel, som har fået lov til at køre og køre og køre. Man har undervurderet det konstant, og nu er man så i en situation, hvor et selskab, som startede som et lille startup i Silicon Valley, sidder i en ret dominerende position i Europa.«

På markedet for streamingtjenester er Netflix med afstand størst i Europa med en andel på 35 procent. Herefter kommer Amazon Prime med 20 procent.

Apple TV+, Disney+ og DAZN er, sammen med Netflix og Amazon, samtidig de fem tjenester, som har størst vækst i Europa, viser analysen.

»At det er de amerikanske tjenester, som på den måde dominerer, har bekymret i flere lande, også i Danmark. For betyder det, at vi mister noget af danskheden? Personligt mener jeg ikke, at der er meget, der tyder på det,« siger Claus Bülow Christensen.

Han peger eksempelvis på, at serien Kastanjemanden blev den mest sete danske serie i 2021.

Og den blev betalt for, produceret af og sendt på Netflix.

»Det var en kæmpe begivenhed på det danske marked, at i et år, hvor DR Drama faktisk nedsmeltede, så havde Netflix den største danske serie. Det siger noget om, hvor vi er på vej hen,« vurderer Claus Bülow Christensen:

»De amerikanske tjenester gør jo alt for at forankre sig lokalt. De har danske menuer, danske undertekster og laver også dansk indhold. Målet er, at brugerne næsten skal glemme, at det er en amerikansk tjeneste, de sidder og bruger.«

Og hvad er konklusionen så ud fra de tal, Hollywood Reporter har lagt frem?

»At det klart er streamingtjenesterne, som kommer til at sætte dagsordenen de kommende år. Også i Europa. De er bedst til at innovere, og teknisk er de længst fremme.«