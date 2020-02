En ny telefon kan sagtens være brugt, og det bekræfter DBA's tal over populære søgninger fra 2019. Her ligger iPhone helt i top med over to millioner unikke søgninger.

Men ikke alle brugte mobiler er værd at investere i, fortæller udviklingschef og skribent hos techmediet recordere.dk Jens E. Hummelmose.

- Jeg vil anbefale, at man altid tjekker batteriets tilstand, inden man køber en iPhone. Under indstillinger kan du se, hvad batteriets maksimale kapacitet er lige nu, siger han.

- Jeg ville aldrig købe en telefon med under 90 procent i batteritilstand. Batteriet forfalder nemlig hurtigere, jo længere man kommer ned, siger han.

Finder du en iPhone med et dårligt batteri, bør du finde din indre forhandler frem.

- Er batterikapaciteten nede på eksempelvis 70 procent, skal du kun købe den, hvis du kan få et ordentligt afslag i prisen, så du har råd til at få sat et nyt batteri i, siger John G. Pedersen, mobilekspert og redaktør på meremobil.dk

Ifølge Apples egen hjemmeside kan udskiftning af et batteri koste mellem 399 og 569 kroner alt efter model. Er der stadig garanti på telefonen, er batteriskiftet gratis.

Men batteriet er ikke det eneste, du skal have fokus på, når du køber en brugt iPhone.

- Har der været foretaget en skærmudskiftning på telefonen, og hvor det i så fald er blevet gjort, siger John G. Pedersen.

Telefonen mister nemlig meget af sin værdi, hvis ikke der er sket en autoriseret udskiftning af skærmen.

Er du mere interesseret i en Android-telefon, skal du også om at kigge på prisen. Apples telefoner holder nemlig prisen meget bedre, end mange Android-telefoner gør.

- Derfor skal man være meget opmærksom på ikke at give for meget for telefon. Du risikerer bare at betale overpris, siger John G. Pedersen.

Han anbefaler, at du tjekker, hvad den pågældende model koster i dag, da prisen typisk falder drastisk allerede det første år. På den måde får du en indikation af, om brugtprisen er for høj.

Nyprisen kan tjekkes på pricerunner.dk, mens både ny- og brugtprisen kan findes på telepristjek.dk.

/ritzau fokus/