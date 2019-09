Når Apple og Disney de kommende måneder buldrer ind i Danmark med streamingtjenesterne Apple TV+ og Disney+, rammer de et marked, der bugner af tjenester i forvejen.

B.T. har gennemgået 15 streamingtjenester med film og serier for at se nærmere på, hvad der egentlig er at vælge imellem. Og der er er markante forskelle på pris og indhold.

»I toppen af det her felt ser vi streamingtjenester, som er rigtig gode, og som faktisk kan beskrives som top-tjenester. Men der er også nogen, hvor der virkelig er plads til forbedring,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk.

Helt generelt har danskerne dog et bredt udvalg. (Få overblikket længere nede i artiklen)

Der er en stribe tjenester – ført an af Netflix – med film og serier, som spænder så vidt, at der er masser af indhold til de mindste børn i familien såvel som de mest inkarnerede gyserfans.

Og så er der en del tjenester som satser på smallere grupper - eksempelvis tjenester, der udelukkende har børneindhold, dansk indhold, britisk indhold, reality-indhold og så videre.

Rent prismæssigt spænder tjenesterne også vidt.

»I europæisk sammenhæng er Danmark faktisk langt fremme i forhold til antal tjenester, så vi er godt stillet. Udbuddet er rigtig godt,« siger Rasmus Larsen.

Netflix fører an med knap 400 millioner medlemmer på verdensplan. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Netflix fører an med knap 400 millioner medlemmer på verdensplan. Foto: WOLFGANG RATTAY

Alligevel er der god grund til at se sig for, før man kaster sig ud i at tegne abonnement.

Eksempelvis er der tjenester, hvor der slet ikke er danske undertekster.

Og selvom en tjeneste som Amazon Prime er både billig og umiddelbart er den, der har flest titler, er der i rigtig mange tilfælde ikke danske undertekster på indholdet.

Rasmus Larsen starter dog et helt andet sted, før han vælger streamingtjeneste.

»Der er faktisk rigtig stor forskel på det tekniske. Nogle af de her tjenester kan ikke en gang afspille indhold i høj kvalitet, så det tekniske er en god idé at se nærmere på, før man beslutter sig,« siger Rasmus Larsen:

»Selvfølgelig skal man se, om der er film og serier, man interesserer sig for. Men næste skridt er, at man undersøger, om tjenesterne kan afspilles på de enheder, man har. Er der en app til tjenesten?«

Men hvad er så ekspertens egne råd?

Hvad gør du, hvis du har opsagt din tv-pakke og nu vil gå 100 procent ind på streaming?

FAKTA: Sådan har vi gjort Alle tal i overblikket over streamingtjenester er indhentet den 12. og 13. september. Alle priser er indhentet på selskabernes hjemmesider. Der er udtryk for normalpriser - kampagnepriser er ikke noteret. Med titler menes en film eller serie. Serien Sopranos er eksempelvis én titel. Når der står ukendt og et tal efterfølgende i parentes er det, fordi tallet eksempelvis repræsenterer afsnit fremfor titler. Tallene for indhold på Netflix og Amazon Prime Video er hentet via Comparitch. Andre tal er hentet fra udbyderne selv.

»Alle skal skynde sig at downloade DR’s tjeneste DRTV. Du betaler for det via medielicens, så det kan du lige så godt gøre, og det fungerer faktisk rigtig godt,« siger Rasmus Larsen:

»Så kan du supplere med TV 2 Play – så har du jo det fundament, man har fra tv. Og så er det en selvfølge, at man tager en tur med Netflix. Det er bedst teknisk og er i virkeligheden den tjeneste, som er en øjenåbner for mange.«

På trods af de mange tilbud tror Rasmus Larsen, at både Apple TV+ og Disney+ får succes i Danmark.

»Disney er helt sikkert. Det skal gå helt galt teknisk eller sådan noget, hvis ikke det bliver en bragende succes. Apple TV+ skal kæmpe mere for det, men det ser rigtig interessant ud.«